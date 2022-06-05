基隆城博會倒數5天 林右昌秀水舞照預告國門廣場美景

基隆城市博覽會6月10日19日登場，基隆市長林右昌今晚在臉書預告，「國門廣場」明早9點打開圍籬，正式啟用。未來民眾白天能欣賞獨一無二的海景，夜幕來臨時，更能欣賞炫目的水舞聲光秀。

林右昌表示，7年多來市府團隊啟動一系列城市設計運動，逐步翻新城市樣貌。隨著城市博覽會即將登場，將帶領著大家一眼窺見基隆這些年醞釀累積的精彩炫目。

他說，這兩年多來全民努力辛苦防疫，都是為了讓生活繼續。隨著疫情漸趨平穩，大家都需要被好好療癒。城市博覽會4大展區為國門廣場、正濱漁港、海洋科學館和沙灣展區，6月10日到19日「整座城市都是我們的展場與舞台」，期待大家蒞臨，一同探索基隆這座城市的美好。

林右昌今晚在臉書上傳國門廣場水舞燈光秀照片，指歷經7年多來的擘畫，明早9點將打開國門廣場原工地的圍籬，宣告國門廣場正式啟用，完成市港再生標竿計畫中重要的拼圖，更代表基隆朝向人本水岸城市跨出關鍵一步。

林右昌表示，未來民眾走出基隆車站，迎接大家的國門廣場，在白天能徒步欣賞獨一無二的海景，當夜幕來臨時，更能欣賞炫目的水舞聲光秀，他要用這令人感動的景色與大家道晚安，「國門廣場，我們明天見」。