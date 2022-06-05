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獲中央經費補助 花蓮市菁華橋再現風華

中央社／ 花蓮5日電

花蓮市公所爭取花東地區永續發展基金辦理「戀念風華再現—花蓮市菁華橋友善計畫」，獲新台幣1000萬元補助，工程已完成，市公所希望提供民眾安全又有故事性的菁華橋。

橫跨美崙溪的菁華橋，大紅亮麗的橋身十分顯眼，前身是小型吊橋的結構，建於1923年，當時稱為「朝日橋」，戰後改名為菁華橋，1958年改建為水泥橋，直到1997年花蓮縣政府向中央政府爭取經費，將水泥橋重新改建為有22條鋼索的鋼拱橋。

花蓮市公所今天發布訊息表示，菁華橋是花蓮市重要觀光地標之一，由於年久失修，橋梁有多處鋼構出現鏽蝕及護欄毀損的狀況，去年提出「戀念風華再現—花蓮市菁華橋友善計畫」，爭取中央花東地區永續發展基金挹注，計畫總經費為1000萬元，花東基金補助900萬元，縣府補助100萬元，目前工程驗收中。

菁華橋修繕工程以橋梁及步道安全、水岸環境景觀、夜間照明營造、串聯觀光休憩景點等4大改善為主要規劃目標，設計內容包含橋梁結構及鋼索檢測、鋼構除鏽上漆、鋼件更換、欄杆更新、伸縮縫改善、地坪更新、指標系統建置等。

此外，由於當地屬台灣狐蝠棲息地，為避免影響生態，因此取消原規劃的夜間光雕照明設計。

市長魏嘉賢日前到現場勘察，他說，菁華橋交由花蓮市公所代管，以公所的財政現況，很難有充裕的經費可以每年維修，感謝行政院東部聯合服務中心及花蓮市代會力挺支持，讓「戀念風華再現」這項工程能獲得經費挹注。菁華橋是在地相當重要的歷史文化，此次完成修繕後，不但風華再現，也讓觀光地標更加璀璨。

花蓮 行政院

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