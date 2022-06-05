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花蓮菁華橋年久失修 市公所爭取1千萬元經費再現風華
橫跨於花蓮市美崙溪上的菁華橋，是市區重要觀光地標之一，由於年久失修，橋梁有多處鋼構鏽蝕及護欄毀損，市公所獲花東基金1000萬元補助，更新鋼件、欄杆等。市長魏嘉賢表示，這次整修的重點在於橋梁的景觀與安全性，提供民眾安全的菁華橋。
菁華橋前身是小型吊橋的結構，1923年興建，當時稱為朝日橋，台灣光復後改名為菁華橋。1958年改建為水泥橋，一直到1997年，花蓮縣政府向中央爭取經費，將原本是水泥橋的菁華橋改建為具有22條鋼索的鋼拱橋。
花蓮市公所去年提出「戀念風華再現—花蓮市菁華橋友善計畫」，爭取花東地區永續發展基金900萬元補助，市公所應自籌的100萬元，則由縣府補助，共1000萬元經費。
菁華橋修繕工程以橋梁及步道安全、水岸環境景觀、夜間照明營造、串聯觀光休憩景點等四大改善為主要規畫目標，設計內容包含橋梁結構及鋼索檢測、鋼構除鏽上漆、鋼件更換、欄杆更新、伸縮縫改善、地坪更新、指標系統建置等。
菁華橋附近有台灣狐蝠棲息，被列一級保育類野生動物，數量約有50隻，為避免影響生態，橋梁取消夜間光雕照明設計。
魏嘉賢表示，菁華橋是上級政府交由花蓮市公所委託代管，以公所的財政現況，很難有充裕的經費每年維修，感謝行政院東部聯合服務中心及花蓮市代會支持，讓這項工程得以獲得經費挹注。菁華橋是地方觀光地標之一，也是歷史文化記憶，這次完成修繕後，不但風華再現，也讓橋梁更加璀璨。
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