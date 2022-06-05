聽新聞
test
0:00 / 0:00
夏雪芒果剩2成但果農愛心滿滿義賣 助創世植物人安養
每年端午過後是夏雪芒果盛產期，今年因寒流低溫、開花少，授粉期又遇連日大雨，產量僅往年2成，但果農游蒼富愛心不減，配合創世基金會販售「愛心夏雪芒果」，要幫助台東植物人安養、度過這一波疫情危機。
夏雪是全台唯一有身分證芒果，果肉保留土芒果濃郁香氣，口感細緻像愛文，甜度可比金煌，結合三芒果優點的夏雪，產量本就相對少，今年2月授粉期遇連續大雨，產量剩不到2成，端午產季價格飆漲也無果可賣，但游蒼富仍帶著兒子游鈞超忙碌篩選、包裝，為創世的「愛心夏雪芒果」出貨。
62歲的游蒼富種植夏雪芒果已10年，他坦言今年產量真的不好只剩2成，因為種植面積較大、還有芒果可收，剛好創世基金會來訪，指受疫情影響捐款大減，他感受到創世為植物人付出的愛心，決定用行動支持他們。
游鈞超說，夏雪芒果果肉飽滿多汁、十分美味，上周透過網路行銷帶動買氣，已經累計約400箱，今年產量雖少、但目前還可供貨，也希望藉此義賣，號召各方善心人士幫助創世台東植物人安養，度過疫情危機。
創世基金會台東站表示，疫情海嘯席捲社福團體，創世近半個月現金、劃撥小額捐款收入驟降近5成，企業、社團等大筆捐款更下滑6成，感謝愛心果農與藝人、網紅力挺。歡迎預訂夏雪芒果，支持植物人，郵政劃撥：50173235，或洽創世官網線上義賣專區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言