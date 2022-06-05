快訊

台南救護車和轎車擦撞 救護員等3人輕傷送醫

行腳桃園今提3策⋯羅智強：張善政補正程序 我退選抬轎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夏雪芒果剩2成但果農愛心滿滿義賣 助創世植物人安養

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
游蒼富（左）假日仍帶著兒子游鈞超忙碌篩選、包裝，為創世的「愛心夏雪芒果」出貨。記者卜敏正／攝影
游蒼富（左）假日仍帶著兒子游鈞超忙碌篩選、包裝，為創世的「愛心夏雪芒果」出貨。記者卜敏正／攝影

每年端午過後是夏雪芒果盛產期，今年因寒流低溫、開花少，授粉期又遇連日大雨，產量僅往年2成，但果農游蒼富愛心不減，配合創世基金會販售「愛心夏雪芒果」，要幫助台東植物人安養、度過這一波疫情危機。

夏雪是全台唯一有身分證芒果，果肉保留土芒果濃郁香氣，口感細緻像愛文，甜度可比金煌，結合三芒果優點的夏雪，產量本就相對少，今年2月授粉期遇連續大雨，產量剩不到2成，端午產季價格飆漲也無果可賣，但游蒼富仍帶著兒子游鈞超忙碌篩選、包裝，為創世的「愛心夏雪芒果」出貨。

62歲的游蒼富種植夏雪芒果已10年，他坦言今年產量真的不好只剩2成，因為種植面積較大、還有芒果可收，剛好創世基金會來訪，指受疫情影響捐款大減，他感受到創世為植物人付出的愛心，決定用行動支持他們。

游鈞超說，夏雪芒果果肉飽滿多汁、十分美味，上周透過網路行銷帶動買氣，已經累計約400箱，今年產量雖少、但目前還可供貨，也希望藉此義賣，號召各方善心人士幫助創世台東植物人安養，度過疫情危機。

創世基金會台東站表示，疫情海嘯席捲社福團體，創世近半個月現金、劃撥小額捐款收入驟降近5成，企業、社團等大筆捐款更下滑6成，感謝愛心果農與藝人、網紅力挺。歡迎預訂夏雪芒果，支持植物人，郵政劃撥：50173235，或洽創世官網線上義賣專區。

夏雪是全台唯一有身分證芒果，果肉保留土芒果濃郁香氣，口感細緻像愛文，甜度可比金煌。記者卜敏正／攝影
夏雪是全台唯一有身分證芒果，果肉保留土芒果濃郁香氣，口感細緻像愛文，甜度可比金煌。記者卜敏正／攝影
游鈞超表示，為了維持品質，篩選後的夏雪芒果就會加工製作乖乖、冰棒。記者卜敏正／攝影
游鈞超表示，為了維持品質，篩選後的夏雪芒果就會加工製作乖乖、冰棒。記者卜敏正／攝影

芒果 愛心 植物人

延伸閱讀

不只愛文還有10種芒果也超讚，長黑斑還可以吃？專家教怎麼挑選、儲存方式及營養成分一次看

八家將面師義賣臉譜助弱勢 與基隆市長參選人送關懷包

義賣活動消費 不得列捐贈

莫忘家鄉食農文化 官田國小畢業生歡喜割稻義賣助學

相關新聞

花蓮菁華橋年久失修 市公所爭取1千萬元經費再現風華

橫跨於花蓮市美崙溪上的菁華橋，是市區重要觀光地標之一，由於年久失修，橋梁有多處鋼構鏽蝕及護欄毀損，市公所獲花東基金100...

夏雪芒果剩2成但果農愛心滿滿義賣 助創世植物人安養

每年端午過後是夏雪芒果盛產期，今年因寒流低溫、開花少，授粉期又遇連日大雨，產量僅往年2成，但果農游蒼富愛心不減，配合創世...

錯算5.8億為58億 陳薇仲道歉卻嗆謝國樑政策買票

國民黨基隆市長參選人謝國樑曾提出「染疫發1萬元」政見，他今天指時代力量議員陳薇仲日前在議會發言時，把5.8億經費說成58...

中央發放高中以下學生每人4劑快篩 花蓮6日起郵寄到校

端午連假第二天，花蓮新增新冠肺炎確診人數1019例。縣府表示，中央免費發放高中以下學生每人4劑家用抗原快篩試劑，將從6日...

花蓮黑狗落難受困黃金峽谷 消防員與善心遊客合力救援

花蓮縣消防局北埔分隊端午節接獲特殊水域救援事故，民眾通報知名的秀林鄉黃金峽谷景點，有黑狗受困岩縫中，不斷哀嚎。藍俊斌、陳...

議會通過染疫慰問金提案 謝國樑：選舉不再推動此政見

基隆市國民黨議員2日在議會臨時會提案，通過建請市府應增列「染疫者」慰問金。國民黨基隆市長參選人謝國樑先前曾提出類似政見「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。