夏雪芒果剩2成但果農愛心滿滿義賣 助創世植物人安養

每年端午過後是夏雪芒果盛產期，今年因寒流低溫、開花少，授粉期又遇連日大雨，產量僅往年2成，但果農游蒼富愛心不減，配合創世基金會販售「愛心夏雪芒果」，要幫助台東植物人安養、度過這一波疫情危機。

夏雪是全台唯一有身分證芒果，果肉保留土芒果濃郁香氣，口感細緻像愛文，甜度可比金煌，結合三芒果優點的夏雪，產量本就相對少，今年2月授粉期遇連續大雨，產量剩不到2成，端午產季價格飆漲也無果可賣，但游蒼富仍帶著兒子游鈞超忙碌篩選、包裝，為創世的「愛心夏雪芒果」出貨。

62歲的游蒼富種植夏雪芒果已10年，他坦言今年產量真的不好只剩2成，因為種植面積較大、還有芒果可收，剛好創世基金會來訪，指受疫情影響捐款大減，他感受到創世為植物人付出的愛心，決定用行動支持他們。

游鈞超說，夏雪芒果果肉飽滿多汁、十分美味，上周透過網路行銷帶動買氣，已經累計約400箱，今年產量雖少、但目前還可供貨，也希望藉此義賣，號召各方善心人士幫助創世台東植物人安養，度過疫情危機。