錯算5.8億為58億 陳薇仲道歉卻嗆謝國樑政策買票

國民黨基隆市長參選人謝國樑曾提出「染疫發1萬元」政見，他今天指時代力量議員陳薇仲日前在議會發言時，把5.8億經費說成58億元，用誇大的數字博搏政治聲量，要她說清楚。陳薇仲晚間道歉，指自己數學不好算錯是事實，但卻又嗆謝政策買票。謝國樑回應表示，尊重議員的發言。

謝國樑今天指出，2日市議會針對「染疫慰問金」提案展開討論，有議員指出基隆確診率全台第一，建請市府應增列「染疫者」慰問金，最後獲得通過。未來就仰賴議會及市府現階段提出就能幫助市民的方案，個人在選舉上將不會再推動此政見，以免曠日費時，對市民朋友沒有立即的幫助。

但謝質疑陳薇仲當天發言，將此政見所需5.8億經費說成58億，會把這麼重要的數字搞錯，希望她說明清楚。日前她宣布不競選連任下一屆議員，不排除參選市長，大家都知道時代力量是所謂的「小綠」，如果時力投入市長選舉，相信選情將會更加熱鬧。

陳薇仲今晚回應表示，自己數學不好、算錯是事實，也對此道歉與勘誤。然而，不管是58億還是5.8億，都是市民的納稅金，國民黨議會黨團為了謝的選舉，提案把市政經費放在無助於醫療量能提升以及防疫工作進展的純發錢政策上，根本就是用市民的稅金做政策買票。​

陳薇仲質疑，6億如此鉅額的經費，如果謝國樑背後的謝家集團要自己埋單，市民當然樂見其成，但既然是市政公共經費，更為該現在防疫困難對症下藥，針對重症、養護機構機構以及兒童重症預防的醫療量能提升。​

陳薇仲補充，從中央到地方，作為年輕小黨的時代力量對於現今民進黨執政提出專業、理性的監督與批判，比起百年大黨國民黨強悍而有效。她以5月13日基隆市議會放棄總質詢為例，國民黨團作為過半數的最大黨，對林右昌市府言聽計從，甚至放棄議會對市府的監督，淪為林市府防疫工作的遮羞布，她建議，謝國樑在批評他人前，應先檢視國民黨的「小綠」行徑。