中央發放高中以下學生每人4劑快篩 花蓮6日起郵寄到校

端午連假第二天，花蓮新增新冠肺炎確診人數1019例。縣府表示，中央免費發放高中以下學生每人4劑家用抗原快篩試劑，將從6日開始郵寄到學校，因花蓮維持線上教學至8日止，將等學生返校進行實體課程時發放，應屆畢業生也可回原校領取。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，今日花蓮縣新增確診中，12歲以下166人，占16.2%，65歲以上178人，占17.4%。數據顯示花蓮北區疫情趨緩，但燒向中南區。目前全縣專責病房，北區尚有144間，但中區僅剩2區，南區28床更已全滿，將調度北區支援收治南區病患。

中央昨宣布將發放高中以下學生快篩試劑，縣府教育處代理處長翁書敏說，發放對象為高中、國中、國小、五專前3年學生（含110學年畢業生），將於6日起發放，會由中華郵政直接寄達各校，等學生返校上實體課程時發放，若是離校的應屆畢業生，可回到原畢業學校領取，沒有領取期限。

端午3天連假，花蓮仍有診所提供視訊診療，包括花蓮市21間、吉安鄉7間、秀林鄉2間、鳳林鎮1間、光復鄉1間、萬榮鄉1間、瑞穗鄉1間、玉里鎮3間，以及花蓮慈濟多功能篩檢站。慈院「多功能新冠篩檢站」每天上午9時至下午4時提供快篩陽性反應、PCR採檢、防疫門診及領藥等服務。

由於台灣確診兒童腦炎症狀比例高，朱家祥提醒家長多注意重症前驅症狀，如有體溫大於41度、持續昏睡、持續嘔吐、抽蓄、意識不佳、持續頭痛、肌躍型抽蓄、步態不穩，請立即就醫評估。