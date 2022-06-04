花蓮中南區專責病床剩2床 將由北區醫院支援
花蓮縣衛生局長朱家祥今天指出，縣內中、南區COVID-19確診數升溫，目前中、南區2家醫院專責醫院只剩2床收治量能，將由北區醫院支援收治，整體量能還算足夠。
花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，朱家祥表示，花蓮新增1019例，花蓮自3月底爆發至今累計確診人數3萬8566人。
朱家祥說，花蓮北區疫情趨緩，收治住院病患人數減少，有144床收治量能，中、南區疫情明顯提升，中區專責病房剩2床，南區28床全數額滿，未來將由北區協助收治南區病患，整體量能還算足夠。
花蓮縣教育處代理處長翁書敏指出，中央免費提供學生每人4劑家用抗原快篩試劑，將於9日恢復實體課程時發放，符合發放資格的應屆畢業生，可回原畢業學校領取，沒有領取期限。
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