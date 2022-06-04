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花蓮黑狗落難受困黃金峽谷 消防員與善心遊客合力救援
花蓮縣消防局北埔分隊端午節接獲特殊水域救援事故，民眾通報知名的秀林鄉黃金峽谷景點，有黑狗受困岩縫中，不斷哀嚎。藍俊斌、陳冠佑兩名隊員立刻動身，溯溪而上，與熱心的戲水民眾合力將狗抬到三棧溪出口處，完成救援任務。
太魯閣國家公園內的黃金峽谷是熱門的溯溪、戲水景點。花蓮縣消防局3日中午12時27分接獲民眾通報，黃金峽谷三棧溪1.5公里處中美合作處有黑狗卡在岩縫中受困，急需救援。
北埔消防分隊隊員藍俊斌、陳冠佑立刻穿上水域裝備出勤，但事故地點車輛無法直達，到三棧溪後，必須溯溪而上走路半小時才能抵達。
兩人到場時，有6、7名熱心的年輕戲水遊客，已將小黑狗從岩縫救出，放在一旁沙洲上。消防隊員立刻上前查看，小黑狗未戴項圈，右前腳已截斷露出骨頭，但未滲血，全身濕透抖個不停，且不知道受困幾天，瘦成皮包骨。
現場熱心的戲水民眾擔心狗兒失溫，拿出麵包、烤肉餵食，幫牠補充熱能，消防人員也摸摸小黑狗的頭，安撫牠的情緒。
經檢視小黑狗身體狀況，評估只剩3隻腳，不適合行走，以救生衣充當臨時浮板，包住狗兒，確認安全無虞後，再與熱心民眾合力將狗帶到三棧溪出口，花了2個小時，成功完成救援行動。
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