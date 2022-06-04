議會通過染疫慰問金提案 謝國樑：選舉不再推動此政見

基隆市國民黨議員2日在議會臨時會提案，通過建請市府應增列「染疫者」慰問金。國民黨基隆市長參選人謝國樑先前曾提出類似政見「染疫每人發1萬元」，謝國樑今天宣布，一切尊重議會決議，個人在選舉上將不會再推動此政見，以免曠日費時，對市民朋友沒有立即的幫助。

國民黨議員2日在議會提案，指基隆確診率全台第一，建請市府應增列「染疫者」及「染疫死亡者」慰問金，不過，民進黨籍及時力議員認為，無疑是為國民黨市長參選人謝國樑提出染疫者發1萬元政見背書，極不洽當，雙方唇槍舌戰，最後主席仍裁示通過。

謝國樑今天說，非常感謝市議會已經通過，一切尊重議會決議，未來就仰賴議會及市府現階段提出就能幫助市民的方案，個人在選舉上將不會再推動此政見，以免曠日費時，對市民朋友沒有立即的幫助。

另外，謝國樑表示，時代力量議員陳薇仲議員將此政見所需的5.8億經費說成58億元，並指占基隆年度總預算的四分之一，她如果是市長，不認為可行。

謝國樑認為，一向以認真、專業態度自詡的陳薇仲會把這麼重要的數字搞錯，將5.8億的預算說成是58億，也希望陳薇仲議員能再確認一下數字。

謝說，日前陳薇仲才表明不競選連任下一屆安樂區市議員，但不排除選市長，他尊重每一個人的參選權利，大家都知道時代力量是所謂的「小綠」，如果時力投入今年的基隆市長選舉，相信選情將會更加熱鬧，精采可期。

議員陳薇仲對於2日議會的發言表示，當天是她算錯，多算一個零，已請媒體可以更正數據，應該是5.8億元才對。陳薇仲當天發言說，經費應投注在醫療資源上，她不支持此提案。