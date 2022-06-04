八家將面師義賣臉譜助弱勢 與基隆市長參選人送關懷包
基隆市暖暖區八中社區發展協會理事長林浩隆，投入勾勒形形色色的「八家將」臉譜，他默默行善，將臉譜義賣的錢回饋鄉里，近日他與無黨籍基隆市長參選人黃希賢，募集生活物資的關懷包給弱勢家庭長輩。
被稱「龍哥」的林浩隆說，他從20多歲迷上「八家將」文化，認為這是台灣民間廟宇特有的民俗瑰寶，3年前結識回鄉的基隆在地青年，在對方的鼓勵下，開始嘗試臉譜創作，曾專程南下拜師學藝，結合在地文化勾勒臉譜，他完成的每個臉譜都有獨特的「靈魂」，會將臉譜義賣捐給長者及慈善團體。
臉譜在南部較為盛行，林浩隆是基隆少有的「面師」，一直致力結合在地的傳統特色，是推動基隆八家將臉譜文化的重要推手，賦予每個臉譜新的生命，更積極發揮愛心，回饋社會、關懷鄉里，促進八中社區的發展不遺餘力。
八中社區發展協會長期舉辦愛心關懷行動，照顧附近里鄰，而暖暖八中一帶，人口老化益重，更有許多弱勢或行動不便族群，黃希賢募集愛心物資，包括新竹炊粉、沙拉油、碘鹽、酒精、口罩，希望協助長者與弱勢朋友，平安度過嚴重的疫情。
黃希賢表示，林浩隆關心社區弱勢，因此大家一起來募資做愛心，出力造福里民，他八家將臉譜逸品獨樹一格，結合濃濃的在地文化，歡迎大家到金華街八中社區發展協會八堵廣興堂參觀，一同發揮善舉。
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