宜蘭縣首座 冬山河水上運動訓練基地今啟用

宜蘭縣府斥資1億4400萬元，在冬山河打造縣內首座水上運動訓練基地，今天舉辦啟用典禮，以期成為國內外相關水上運動選手的培訓基地，帶動觀光運動休閒產業的發展。縣長林姿妙期許這裡能發揮功能，讓選手繼續為宜蘭爭光。

冬山河水域符合西式划船正式賽事標準，作為賽道夠長又直，舉凡全國運動會、全國中等學校運動會、全國中等學校划船錦標賽各大賽事都曾在此舉辦。宜蘭目前推廣西式划船、輕艇、帆船3項水域運動，羅東高中、五結國中、利澤國中、冬山國中的西式划船選手也在全中運表現亮眼。

冬山河水上運動訓練基地獲體育署補助1億1000萬元、縣府配合款3400萬元，2020年5月動土開工，建置兩層樓的艇庫，可存放西式划船、輕艇、龍舟及帆船共266艘各式船艇，並規劃教室、訓練室等。教育處長王泓翔表示，將整合新館與既有的西式划船艇庫，調整空間配置，以利相關水上運動設備的進駐。

縣府指出，冬山河是兼具民眾休憩、環境教育、選手培訓、競技運動舉辦的多元空間，冬山河水上運動訓練基地的完成，將比賽、訓練空間再升級。蘇澳鎮的岳明國小教務主任劉如旻表示，學生從事帆船基礎練習會以冬山河為優先，如今該處建置完成後，不只提供完整又寬闊的空間存放船隻，也縮短前往練習場域的距離。