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宜蘭傳藝端午節立蛋祈福 清水地熱罕見遊客不多

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣指標景點之一的清水地熱遊憩區，今天到訪人次比起之前連假還要少，縣府工旅處認為與疫情有關。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣指標景點之一的清水地熱遊憩區，今天到訪人次比起之前連假還要少，縣府工旅處認為與疫情有關。圖／宜蘭縣政府提供

今天端午連假首日，宜蘭早上放晴好天氣，國5南下交通順暢，雪隧入口車速一度只到30公里，中後段能維持時速50、60公里，午後出遊車流增多。宜蘭傳藝園區湧入上千名大小朋友，不少人正午頂著烈陽立蛋過端午，至於縣內熱門景點清水地熱遊憩區、五峰旗風景區出遊潮不多，截至下午1點都還沒有啟動車輛總量管制，

宜蘭傳藝園區選在端午節的今天，舉辦傳統習俗活動「立蛋」，排列出長約4米的「平安」二字，大小朋友正午頂著烈陽立蛋，場面相當熱鬧。園區內長達400公分的趣味蛇尾打卡裝置首次曝光，遊客可一秒變身蛇仙，另外青蛇、白蛇、許仙不定時現身與民眾互動合影。全聯善美的文化藝術基金會表示，今天下午2點前，入園人數近1100人，比起前兩周假日增加許多。

清水地熱遊憩區早上開園後，不少民眾開心煮蛋、泡腳，賣店業者林奕仲表示，人潮不如平常的假日多，但是相對提升旅遊品質。

縣府工旅處表示，過去每到假日一早9點多、10點，清水地熱遊憩區的停車場就會啟動車輛總量管制，但是今天中午過後都還沒滿位，應與疫情有關。今天統計截至下午1點，入園約1500人次，到訪遊客數比起之前連假還要少，甚至也比平常的假日少。

除了清水地熱遊憩區，縣內指標景點的五峰旗風景區，常有遊客會上抹茶山踏青，停車場215個車位有時都會客滿，不過今天午後還未啟動車輛總量管制。工旅處指出，春、夏季連假，只要天氣不錯，單日遊客至少1000人以上，今早僅500人次，不只與疫情有關，山區天氣比平地變化大也是原因之一。

宜蘭縣民宿協會理事長陳勝樂表示，宜蘭端午連假住宿率約4至5成，疫情期間以這樣來講算是普通，是在意料之內，若沒有疫情影響，通常連假都會客滿。

清水地熱遊憩區賣店業者林奕仲表示，今天人潮不如平常的假日多，但是相對提升旅遊品質。圖／林奕仲提供
清水地熱遊憩區賣店業者林奕仲表示，今天人潮不如平常的假日多，但是相對提升旅遊品質。圖／林奕仲提供
宜蘭傳藝園區今天端午節舉辦「立蛋」活動，大小朋友正午頂著烈陽立蛋，場面相當熱鬧。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭傳藝園區今天端午節舉辦「立蛋」活動，大小朋友正午頂著烈陽立蛋，場面相當熱鬧。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭傳藝園區首度曝光長達400公分的趣味蛇尾打卡裝置，讓遊客可一秒變身蛇仙。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭傳藝園區首度曝光長達400公分的趣味蛇尾打卡裝置，讓遊客可一秒變身蛇仙。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
青蛇、白蛇、許仙不定時穿梭在宜蘭傳藝園區與民眾互動合影。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
青蛇、白蛇、許仙不定時穿梭在宜蘭傳藝園區與民眾互動合影。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭傳藝園區今天端午節舉辦「立蛋」活動，排列出長約4米的「平安」二字。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭傳藝園區今天端午節舉辦「立蛋」活動，排列出長約4米的「平安」二字。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

連假 宜蘭 疫情

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