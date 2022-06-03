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扯！台東200公尺木棉道「移植」變「砍頭」美麗變回憶

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台鐵大武火車站前200公尺木棉道，因掉落花朵及棉絮影響附近居民，台鐵台東工務段原訂將數十棵樹齡近30年的木棉樹「移植」，卻全數遭「砍頭」。記者尤聰光／攝影
台鐵大武火車站前200公尺木棉道，因掉落花朵及棉絮影響附近居民，台鐵台東工務段原訂將數十棵樹齡近30年的木棉樹「移植」，卻全數遭「砍頭」。記者尤聰光／攝影

台鐵大武火車站前200公尺木棉道，因掉落花朵及棉絮影響附近居民，台鐵台東工務段原訂將數十棵樹齡近30年的木棉樹「移植」，卻全數遭「砍頭」。民眾批「手法太不友善了，便宜行事」。

台東工務段表示，確實木棉樹花開後產生的問題已造成車站附近居民困擾，已多次接獲居民陳情抗議，今年3月經過會勘後，經評估移植工程浩大，經費無法負擔，且未覓得適合土地，最後決定原地砍除。

大武火車站站前200公尺的木棉樹，於1992年南迴鐵路通車後栽種，經過近30年的生長，每棵木棉樹都長得碩大，尤其開起橘紅色花朵，整排看過去非常壯觀美麗，吸引遊客拍照取景，被稱「南迴最美木棉花道」。

然而木棉道卻是當地居民噩夢，不少人因輪胎壓過軟滑花朵不慎摔車，且花開後的棉絮隨風四處飄散，附著在衣物及家中，必須花時間清除，反映相關單位。台鐵台東工務段會勘後允諾移植他處。

不過，工務段原本說的移植，卻是整排砍頭，粗糙手法引來愛樹民眾痛批「手法太不友善了，便宜行事」、「台鐵這麼多土地，怎麼可能找不到適合移植的地方」、「真的成了回憶」。

吳姓愛樹人士說，全台各處都已不鼓勵斷頭粗暴方法來處理路樹，而是朝向友善的方式對待路樹，台鐵這樣直接根頭鋸斷，就是便宜行事的作法，反正不用多花錢去移植，木棉樹也不會再生長影響居民。

愛樹人士痛批台鐵這樣直接根頭鋸斷，就是便宜行事的作法。記者尤聰光／攝影
愛樹人士痛批台鐵這樣直接根頭鋸斷，就是便宜行事的作法。記者尤聰光／攝影
大武火車站前木棉道，於1992年南迴鐵路通車後栽種，經過近30年的生長，每棵木棉樹都長得碩大，尤其開起橘紅色花朵，整排看過去非常壯觀美麗，被稱「南迴最美木棉花道」。本報資料照片
大武火車站前木棉道，於1992年南迴鐵路通車後栽種，經過近30年的生長，每棵木棉樹都長得碩大，尤其開起橘紅色花朵，整排看過去非常壯觀美麗，被稱「南迴最美木棉花道」。本報資料照片

木棉樹 台鐵 台東

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