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南方澳海上龍舟祭港今登場 黑面媽港邊坐鎮賜福

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
南方澳年度盛事「海上龍舟繞行祭港」今天端午節登場，南方澳進安宮黑面媽港邊坐鎮。圖／蘇澳鎮公所提供
南方澳年度盛事「海上龍舟繞行祭港」今天端午節登場，南方澳進安宮黑面媽港邊坐鎮。圖／蘇澳鎮公所提供

今天端午節好天氣，宜蘭南方澳年度大事的海上龍舟祭港一早登場，場面相當熱鬧。蘇澳鎮長率領鎮民代表會、公所人員、主祭廟方等42人上香祈福後，登上2艘龍舟，從輪任主祭的南方澳進安宮出發，划槳繞行三大漁港，祈求風調雨順、漁獲豐收、合境平安，也盼台灣早日揮別疫情，恢復過往生活。

當地每年端午節都會舉辦「海上龍舟競渡賽」和「海上龍舟繞行祭港」的划平安祈福活動，古禮傳承行之有年。前年疫情初爆發，蘇澳鎮公所首度停辦海上龍舟競渡賽，僅保留祭港傳統，去年疫情延燒，兩者均取消。

今年疫情尚未平緩，公所只復辦祭港儀式，參與的划槳手全程配戴口罩。今天在南方澳進安宮黑面媽坐鎮下，鎮長李明哲親自下海「划平安」，2艘祈福龍舟的操槳手，擂鼓舉槳、奮力划槳，依序繞行第一漁港南天宮，轉至第二漁港昭安宮再返回。不少信徒在岸邊喜迎祈福龍舟到來，供獻祭品，場面熱鬧。

蘇澳鎮長李明哲表示，海上龍舟祭港是國內各漁港之中，最具特色的端午祈福儀式，也是南方澳年度盛事。每年端午節由南方澳三大宮廟輪任主祭，今年為南方澳進安宮黑面媽祖坐鎮港邊賜福。

2艘龍舟今天依序繞行第一漁港南天宮，轉至第二漁港昭安宮再返回。圖／蘇澳鎮公所提供
2艘龍舟今天依序繞行第一漁港南天宮，轉至第二漁港昭安宮再返回。圖／蘇澳鎮公所提供
今年疫情尚未平緩，蘇澳鎮公所只復辦海上龍舟祭港儀式，參與的划槳手全程配戴口罩。圖／蘇澳鎮公所提供
今年疫情尚未平緩，蘇澳鎮公所只復辦海上龍舟祭港儀式，參與的划槳手全程配戴口罩。圖／蘇澳鎮公所提供
南方澳年度大事的海上龍舟祭港今天一早登場，2艘龍舟從輪任主祭的南方澳進安宮出發，划槳繞行三大漁港，祈求風調雨順、漁獲豐收。圖／蘇澳鎮公所提供
南方澳年度大事的海上龍舟祭港今天一早登場，2艘龍舟從輪任主祭的南方澳進安宮出發，划槳繞行三大漁港，祈求風調雨順、漁獲豐收。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮公所今年端午節只復辦海上龍舟祭港，鎮長李明哲親自下海「划平安」。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮公所今年端午節只復辦海上龍舟祭港，鎮長李明哲親自下海「划平安」。圖／蘇澳鎮公所提供
今天端午節好天氣，宜蘭南方澳年度大事的海上龍舟祭港一早登場，場面相當熱鬧。圖／蘇澳鎮公所提供
今天端午節好天氣，宜蘭南方澳年度大事的海上龍舟祭港一早登場，場面相當熱鬧。圖／蘇澳鎮公所提供

疫情 端午節 蘇澳

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