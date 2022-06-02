基隆捷運新進展 6日起北北基3場環境影響評估說明會

基隆捷運第一階段經行政院長蘇貞昌拍板定案，北北基三首長也有共識，交通部鐵道局6、7兩天將在新北、台北、基隆辦三場「環境影響評估說明會」。興建經費425億元，全長16.05公里，設13座車站。

開發單位交通部鐵道局表示，計畫路線全長16.05公里，自八堵平面站後逐漸爬升，沿基隆河谷廊帶深入市區，持續以高架型式至南陽大橋站前轉為平面，過南陽大橋站後以地下型式至南港站，沿線共13座車站，站名暫為八堵站、七堵站、六堵站、百福站、北五堵站、保長坑站（1）、保長坑站（2）、樟樹灣站、南陽大橋站、南港展覽館站及南港站。

其中汐止區公所站(SB15)及汐科站（SB14）將整合銜接台北捷運糸統民生汐止線，屬汐東線捷運之工程範圍。

根據規畫，八堵站、南陽大橋站為平面站，南港展覽館站、南港站為地下站，七堵站至樟樹灣站皆為高架站，總計有2個平面站、2個地下站及9個高架站。

目前鐵道局先推動基隆捷運第一階段南港到八堵，因第二階段推動八堵到基隆，中央和地方對路線等爭議尚未有共識，還待溝通及評估。

基隆市政府指出，交通部鐵道局於2月至4月期間，持續與台北市政府、新北市政府、台鐵局及基市府相關單位舉行工作會議，針對基隆捷運路線及車站規畫進行討論，研擬細部規畫，以及與汐東捷運整合等事宜。

市府表示，配合基隆捷運興建，正進行捷運場站地區都市設計暨開發策略規劃委託技術服務案，包含社會住宅及都市更新，並整合利用國公有土地，將國家資產發揮最大發展效益，規畫完成後，將提供交通部納入綜合規畫參考。

立委蔡適應表示，基隆捷運在20多年來屢聞樓梯響後，經過這幾年中央和台北、新北、基隆市政府合作下總算走到這一步。