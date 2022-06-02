基隆要塞司令部變身孩童新樂園 城博會開放

公元1928年竣工的基隆要塞司令部歷經2年整修，將在城市博覽會開放，基隆市長林右昌今天開箱宣布「解嚴」，現場和親子大玩AR砲台射擊遊戲，昔日軍事重地變身成孩子的新樂園。

林右昌表示，基隆要塞司令部以前是警總也是軍營，在基隆人的歷史是嚴肅森嚴的，透過大基隆歷史場景再現計畫，將這個歷史空間解嚴，經由策展過程與空間鋪設，讓人們重新認識基隆，也認識台灣的歷史。

林右昌說，市府將空間「解嚴」設置歷史互動式裝置，把森嚴的軍事場所變成小朋友新樂園，邀請大家10日至19日到基隆參加城市博覽會，感受營區不一樣的歷史體驗。

市府文化局長陳靜萍表示，這次沙灣展區有許多亮點，司令部古蹟主建物有「基隆.zip」，運用不同科技媒介回顧、展望基隆歷史人文及古蹟風華，2樓的「就從這裡開始」採藝術進駐創作形式，將邀請5名藝術家帶來原住民編織、光影藝術、AR互動與空間創作等現地作品。

此外，古蹟本體在11日和12日晚間將幻化為藝術展場，舞鈴劇場結合中正國中民俗技藝班學生，帶來夜間「山海之光」精彩大戲，而重新搭建的軍補庫房，也有近年來文化局輔導的文創成果「基隆好物」與國立台灣海洋大學策劃的「穿越基隆的時空」展出，轉角一旁的光復樓則安排虛擬實境重現歷史場景。