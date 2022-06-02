快訊

強尼戴普忍6年「為何能逆轉勝？」 網盤點3原因：歸功於安珀

新北傳砍人案！1男腹部中刀倒臥血泊 警急追凶嫌

基隆要塞司令部變身孩童新樂園 城博會開放

中央社／ 基隆2日電

公元1928年竣工的基隆要塞司令部歷經2年整修，將在城市博覽會開放，基隆市長林右昌今天開箱宣布「解嚴」，現場和親子大玩AR砲台射擊遊戲，昔日軍事重地變身成孩子的新樂園。

林右昌表示，基隆要塞司令部以前是警總也是軍營，在基隆人的歷史是嚴肅森嚴的，透過大基隆歷史場景再現計畫，將這個歷史空間解嚴，經由策展過程與空間鋪設，讓人們重新認識基隆，也認識台灣的歷史。

林右昌說，市府將空間「解嚴」設置歷史互動式裝置，把森嚴的軍事場所變成小朋友新樂園，邀請大家10日至19日到基隆參加城市博覽會，感受營區不一樣的歷史體驗。

市府文化局長陳靜萍表示，這次沙灣展區有許多亮點，司令部古蹟主建物有「基隆.zip」，運用不同科技媒介回顧、展望基隆歷史人文及古蹟風華，2樓的「就從這裡開始」採藝術進駐創作形式，將邀請5名藝術家帶來原住民編織、光影藝術、AR互動與空間創作等現地作品。

此外，古蹟本體在11日和12日晚間將幻化為藝術展場，舞鈴劇場結合中正國中民俗技藝班學生，帶來夜間「山海之光」精彩大戲，而重新搭建的軍補庫房，也有近年來文化局輔導的文創成果「基隆好物」與國立台灣海洋大學策劃的「穿越基隆的時空」展出，轉角一旁的光復樓則安排虛擬實境重現歷史場景。

基隆市長 林右昌 古蹟

延伸閱讀

基隆疫情收斂 林右昌提出9項方案加速紓困復甦

林右昌：基隆疫情收斂明確 推9大復甦方案

基隆中興國小新建校舍畢業生巡禮 120汽車格位社區共用

基隆市宣布國高中6日恢復實體上課 國小再延1周遠距教學

相關新聞

基隆疫情收斂 林右昌提出9項方案加速紓困復甦

基隆市今天新增確診數1190例，市長林右昌說，較昨日減少233人，其中外縣市通報170例，占10％，基隆市已渡過此波疫...

緩解怕打針兒童 醫師化身超萌皮卡丘玩偶

門諾醫院協助吉安鄉國小、幼兒園學童打BNT疫苗，為讓學生克服打針的恐懼，家醫科醫師變身為小朋友們最喜愛的「皮卡丘」加油打...

花蓮縣議員參選人告徐榛蔚貪汙送禮 縣府：推廣農產品

民進黨花蓮縣議員參選人陳財能，今天到花蓮地檢署告發花蓮縣長徐榛蔚用公款圖利立委傅崐萁，稱縣府在國民黨選中常委時，送給黨代...

基隆市人口數下降減1席議員？民政處長：等內政部公告

基隆市人口逐年減少，戶政單位統計，年底三合一選舉人口基準日5月31日的人口數為36萬1320人，離現有31席次議員需要的...

花蓮啟用復康長照巴士網路訂車系統 手機上網可預約

花蓮縣政府啟用「復康暨長照民眾網路訂車系統」，在原有電話訂車外，新增網路訂車服務，提供身心障礙及長照服務使用者更便利服務...

基隆議會唇槍舌劍 藍提發染疫慰問金綠疑幫謝國樑背書

基隆市國民黨議員今天在議會提案，指基隆確診率全台第一，建請市府應增列「染疫者」及「染疫死亡者」慰問金，不過，民進黨籍議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。