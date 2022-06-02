基隆疫情收斂 林右昌提出9項方案加速紓困復甦

基隆市今天新增確診數1190例，市長林右昌說，較昨日減少233人，其中外縣市通報170例，占10％，基隆市已渡過此波疫情高峰期，收斂方向明確，隨著疫情和緩進入紓困復甦階段，今天宣布9項方案，加速推動紓困復甦。

林右昌表示，隨著疫情漸漸和緩，希望可以透過相關防疫復甦方案，讓民眾緊繃的心情獲得療癒，並且同時透過市府補助及減免方案，實質照顧到業者，並吸引更多民眾前來基隆旅遊消費，因此研擬共計9項的防疫復甦方案。

在觀光旅遊上，針對團體旅遊及自由行之旅客，提供住房補助，並且在自由行旅客來基隆觀光時，在特定景點門票上也提供折抵優惠，包括安排基隆1天及2天1夜團體套裝旅遊行程的合法旅行社，可享1.一日遊補助旅行社每人200元（6人成團不含司機領隊）；2.二日遊（2天1夜）補助旅行社每人500元，每團上限50人（6人成團不含司機領隊）。

另外，打滿3劑疫苗及當日快篩陰性自由行旅客，入住基隆合法旅宿（不含防疫旅館及觀光旅館），每房型人數每人可折抵房費500元；自由行遊客參觀本市有收取門票的民營景點（陽明海洋文化藝術館、和平島公園、觀光工廠、拉波波村等），每人門票折抵40元，上述住宿及門票優惠名額都是1萬名。