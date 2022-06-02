快訊

強尼戴普忍6年「為何能逆轉勝？」 網盤點3原因：歸功於安珀

新北傳砍人案！1男腹部中刀倒臥血泊 警急追凶嫌

端午節連假 台東快篩陽遠距判讀不打烊

中央社／ 台東縣2日電

端午節連續假期預計有返鄉和旅遊人潮進入台東，台東縣政府宣布衛生所及馬偕、東基與關慈醫院，加開快篩陽遠距視訊判讀服務。

衛生局長黃明恩今天下午召開台東COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情線上記者會。

黃明恩表示，台東縣今日新增897名確診者，879名民眾戶籍或居住地在台東、18名為外縣市醫院通報，且無新增死亡個案；目前台東縣累計確診個案15722名、居隔者2168名。

黃明恩指出，目前本土疫情仍在高峰，且端午3天連假預計將有鄉親返鄉過節，或是遊客前來台東，縣長饒慶鈴指示衛生局協調6月3日至5日，台東各鄉鎮衛生所及台東馬偕醫院、台東基督教醫院、關山慈濟醫院加開快篩陽性判讀服務，有需要的鄉親逕行預約。

服務時間為3日上午和4日全天的有長濱、東河、海端、鹿野、卑南、太麻里、達仁、綠島、蘭嶼等衛生所；3日下午和5日全天服務的則有池上、成功、關山、延平、台東、金峰、大武、綠島、蘭嶼等衛生所。

台東基督教醫院3日上、下午和4日上午有服務，台東馬偕醫院和關山慈濟醫院3至5日上、下午皆有服務。

台東 衛生所 快篩陽性

延伸閱讀

藍營爆福吉美驗不出Omicron 綠營批：幫特定廠商競爭？

避免托幼成破口 侯友宜：保母每人發2支快篩

民間團體發起「愛心快篩連線」 送快篩給有需要民眾

端午節石門知名肉粽街將湧車潮 警加強北海岸交通疏導

相關新聞

基隆疫情收斂 林右昌提出9項方案加速紓困復甦

基隆市今天新增確診數1190例，市長林右昌說，較昨日減少233人，其中外縣市通報170例，占10％，基隆市已渡過此波疫...

緩解怕打針兒童 醫師化身超萌皮卡丘玩偶

門諾醫院協助吉安鄉國小、幼兒園學童打BNT疫苗，為讓學生克服打針的恐懼，家醫科醫師變身為小朋友們最喜愛的「皮卡丘」加油打...

花蓮縣議員參選人告徐榛蔚貪汙送禮 縣府：推廣農產品

民進黨花蓮縣議員參選人陳財能，今天到花蓮地檢署告發花蓮縣長徐榛蔚用公款圖利立委傅崐萁，稱縣府在國民黨選中常委時，送給黨代...

基隆市人口數下降減1席議員？民政處長：等內政部公告

基隆市人口逐年減少，戶政單位統計，年底三合一選舉人口基準日5月31日的人口數為36萬1320人，離現有31席次議員需要的...

花蓮啟用復康長照巴士網路訂車系統 手機上網可預約

花蓮縣政府啟用「復康暨長照民眾網路訂車系統」，在原有電話訂車外，新增網路訂車服務，提供身心障礙及長照服務使用者更便利服務...

基隆議會唇槍舌劍 藍提發染疫慰問金綠疑幫謝國樑背書

基隆市國民黨議員今天在議會提案，指基隆確診率全台第一，建請市府應增列「染疫者」及「染疫死亡者」慰問金，不過，民進黨籍議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。