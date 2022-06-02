端午節連假 台東快篩陽遠距判讀不打烊

端午節連續假期預計有返鄉和旅遊人潮進入台東，台東縣政府宣布衛生所及馬偕、東基與關慈醫院，加開快篩陽遠距視訊判讀服務。

衛生局長黃明恩今天下午召開台東COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情線上記者會。

黃明恩表示，台東縣今日新增897名確診者，879名民眾戶籍或居住地在台東、18名為外縣市醫院通報，且無新增死亡個案；目前台東縣累計確診個案15722名、居隔者2168名。

黃明恩指出，目前本土疫情仍在高峰，且端午3天連假預計將有鄉親返鄉過節，或是遊客前來台東，縣長饒慶鈴指示衛生局協調6月3日至5日，台東各鄉鎮衛生所及台東馬偕醫院、台東基督教醫院、關山慈濟醫院加開快篩陽性判讀服務，有需要的鄉親逕行預約。

服務時間為3日上午和4日全天的有長濱、東河、海端、鹿野、卑南、太麻里、達仁、綠島、蘭嶼等衛生所；3日下午和5日全天服務的則有池上、成功、關山、延平、台東、金峰、大武、綠島、蘭嶼等衛生所。

台東基督教醫院3日上、下午和4日上午有服務，台東馬偕醫院和關山慈濟醫院3至5日上、下午皆有服務。