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緩解怕打針兒童 醫師化身超萌皮卡丘玩偶

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
有小朋友看到可愛的皮卡丘，撲上前給予擁抱，緩解打針的害怕情緒。圖／門諾醫院提供
有小朋友看到可愛的皮卡丘，撲上前給予擁抱，緩解打針的害怕情緒。圖／門諾醫院提供

門諾醫院協助吉安鄉國小、幼兒園學童打BNT疫苗，為讓學生克服打針的恐懼，家醫科醫師變身為小朋友們最喜愛的「皮卡丘」加油打氣，有小孩原本非常抗拒打針，哭鬧不休，一看到皮卡丘現身，開心又興奮，在轉移注意力下，也讓醫護更順利接種完畢。

花蓮縣BNT疫苗5到17歲兒童及青少年校園集中接種自5月30日展開，門諾醫院及壽豐分院醫護到吉安鄉8所小學、16所幼兒園，為孩子施打疫苗。

小朋友們發現大隻的皮卡丘，原先緊張的神情頓時成了開心的笑容，紛紛舉起雙手與皮卡丘擊掌，甚至還有小朋友撲上前，給皮卡丘一個大大的擁抱。家醫科醫師黃繩龍頂著炙熱高溫，搭配動作、舞蹈轉移學童注意力，雖然穿著卡通人偶裝汗如雨下，但看到小朋友們開心的表情，笑說「這一切都值得」。

陪同孩子打疫苗的林媽媽表示，小孩就讀大班，對打針相當害怕、排斥，以往聽到要打針就開始抗拒哭鬧，今天看到皮卡丘現身，讓孩子的心情放鬆許多，感謝醫院的用心，看到孩子終於完成疫苗注射，稍微感到安心。

醫師提醒，打完疫苗後，除了多喝水、多休息外，可能出現副作用有注射部位疼痛、頭痛、疲倦等，通常1至2天就可緩解，如果不舒服症狀沒有好轉，出現持續發燒、呼吸急促、喘等症狀，一定要就醫，同時打疫苗2周內避免快跑或劇烈運動。

門諾醫院表示，適逢端午連假，呼籲家長及學童們盡量不要出入人多場所，要勤洗手、戴口罩、保持社交距離等防疫政策，保護自己也保護他人。

門諾醫院家醫科醫師黃繩龍，變身成小朋友們最喜愛的「皮卡丘」，為他們加油打氣。圖／門諾醫院提供
門諾醫院家醫科醫師黃繩龍，變身成小朋友們最喜愛的「皮卡丘」，為他們加油打氣。圖／門諾醫院提供
門諾醫院及壽豐分院的醫護，到吉安鄉8所小學、16所幼兒園，為孩子施打疫苗，看到皮卡丘緩解小朋友的緊張，十分讚賞。圖／門諾醫院提供
門諾醫院及壽豐分院的醫護，到吉安鄉8所小學、16所幼兒園，為孩子施打疫苗，看到皮卡丘緩解小朋友的緊張，十分讚賞。圖／門諾醫院提供

疫苗 醫師 幼兒園

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