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立委鄉長陳情釋迦保險 陳吉仲：朝有利農民規劃

中央社／ 台東縣2日電

立法委員劉櫂豪、台東縣卑南鄉長許文獻，今日向農委會主委陳吉仲陳情，爭取對農民最有利的釋迦保險；陳吉仲允諾朝有利農民方向規劃。

去年9月中國片面宣布台灣釋迦因檢驗出蟲害禁止輸入，台東的鳳梨釋迦超過9成輸出中國，受到嚴重衝擊，農委會推出多項方案協助農民解決困境，其中包括推出釋迦保險，不過在核算保險理賠時，出現差異。

劉櫂豪今天偕同台東主要釋迦產地的卑南鄉長許文獻前往農委會向陳吉仲陳情，爭取釋迦農民權益。

劉櫂豪表示，釋迦保險給付由農金局依照台東縣政府提報的產量數據計算核付，但出現理賠差異。許文獻則強調，未來的釋迦保險規劃應朝向對農民最有利的方案辦理。

劉櫂豪表示，陳吉仲允諾會詳加考量評估，下一期的釋迦保險方案會規劃朝向農民有利方向研議，轉作獎勵也會檢討現行規定，研議更優惠方案辦理。

陳吉仲也強調，已要求相關單位研議制訂未來政策，例如好釋平台的訂單執行流程，將研議能讓農民真正受惠，另外加工以及國外多元行銷的部分，也會加強辦理。

鳳梨釋迦 農民 保險

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