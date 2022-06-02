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因應疫情 宜蘭社區照顧關懷據點停課至6月底

中央社／ 宜蘭縣2日電

宜蘭縣政府今天表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，縣內134處社區照顧關懷據點預防性停課至6月30日，以保護長者健康。

縣府發布新聞稿表示，縣內134處社區照顧關懷據點原本因疫情，從5月23日起預防性停課至6月5日，但疫情仍嚴峻，再延長到6月30日；至於縣內各長青食堂持續提供取餐及送餐服務，讓長者用餐無虞。

此外，因物價上漲，為使年長者吃到質量兼具的餐食，縣府將加發1個月食材補助金給每處長青食堂。

縣府社會處表示，為維持長輩生理機能，養成運動習慣，縣府持續與有線電視合作於03台公用頻道播放「宅一起‧守護您」系列課程，每天上午8時至9時播放，下午4時至5時重播，透過有氧、肌力及認知訓練等課程，增加長輩的肺活量、肌耐力及大腦訓練，陪伴長者在家防疫不無聊。

疫情 停課

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