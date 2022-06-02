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林右昌：基隆疫情收斂明確 推9大復甦方案

中央社／ 基隆2日電

基隆市今天新增1190例COVID-19病例，市長林右昌說，已度過這波疫情高峰期，收斂方向明確，隨著疫情和緩進入紓困復甦階段，宣布推出9大方案，加速推動紓困復甦。

林右昌下午透過新聞稿表示，觀光旅遊部分，針對團體旅遊及自由行旅客提供住房補助，安排基隆1天及2天1夜團體套裝旅遊行程的合法旅行社，可享1日遊補助旅行社每人新台幣200元，2天1夜補助旅行社每人500元，每團上限50人。

打滿3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗及當天快篩陰性自由行的旅客，入住基隆市合法旅宿，每房型人數每人可折抵房費500元，自由行遊客參觀基隆市收取門票的民營景點，例如，陽明海洋文化藝術館、和平島公園、觀光工廠、拉波波村等，每人門票折抵40元，上述2項名額各1萬名。

此外，基隆市預計加開1000個安心上工名額，並延長至明年6月底。考量疫情影響建築產業，去年1月1日至今年12月31日所核發的建（雜）照，且至今年12月31日的有效執照，將自動展延工期1年。

市有房地出租店舖部分，將提供租金減免50%及租金延期繳納，公有零售市場攤商4月至6月攤位使用費免收，並提供促參場館土地租金及權利金減免，更在稅捐緩繳及減免上，提供地方稅延繳及分期、娛樂稅6月至8月減徵30%、營利事業停、歇業或縮小面積者房屋稅降為2%。

基隆 疫情 旅行社

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