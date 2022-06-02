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轉角遇到愛 藝術創作點亮宜蘭美術館周邊廊道療癒人心

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
藝術家黃增添說明他的創作「城南好光一活力市場」，呈現大媽到市場買菜的街角情景。記者戴永華／攝影
藝術家黃增添說明他的創作「城南好光一活力市場」，呈現大媽到市場買菜的街角情景。記者戴永華／攝影

疫情拉開人與人的距離，但生活中還是要有藝術。最近，當你走在宜蘭美術館周邊人行廊道時，看到戶外藝術創作讓人驚豔，城市空間變美了，散散步也能感受療癒人心的美麗視角。

宜蘭縣公共藝術聯合創作展今天發表，縣府邀集在地藝術家展示10件作品。縣長林姿妙說，疫情衝擊使得在地藝術家的創作生態與藝文產業備受挑戰，為了讓藝術創作者發揮想法與紓緩疫情衝擊，文化局邀請藝術人才投入公共藝術設置徵選，並提供宜蘭美術館外廣場、文學館及設治紀念館沿線、化龍一村等場域做為展示創作的舞台。

林姿妙說，這次有6件是年輕人作品，4位是有經驗資深藝術家創作，世代交流分享讓藝術新秀累積創作實績，美術館周邊形塑的藝文廊帶處處有風景，而且搭配夜間照明，增添夜色浪漫氛圍，生活漫步的好去處，縣府希望藝術走進生活，也用藝術撫慰疫情期間不安的心。

10件作品分別是黃增添：活潑及生活化「城南好光一活力市場」、李哲榮：穿越鋼骨勇往直前「穿梭的愛」、杜展彰：傳達思鄉與乘載夢想「回家」、楊士霆及楊少榕、柯宜君：螢光閃閃呈現舊城護城「螢」、周佳雄：優雅閒適「河岸賞鳥屏風」。

游佳臻：以水喚起人文記憶及自然地景之情感「說一個關於河的故事」、 張賀榮：穿越時空重現日治醫院氛圍「瓶瓶安安」、林意翔：想像漂流無垠虛空等待疫情漸去「佇在時間流」、黄毓琁：融合山、海、島嶼等地理特色「嶼傘」、朱承霖：探討口罩阻隔人與人目光之交會「五月的距離」，都是疫情限制下抒發禁錮心靈一時之選的作品。

藝術家黃增添說明他的創作「城南好光一活力市場」，呈現大媽到市場買菜的街角情景。記者戴永華／攝影
藝術家黃增添說明他的創作「城南好光一活力市場」，呈現大媽到市場買菜的街角情景。記者戴永華／攝影
宜蘭美術館廣場、文學館及設治紀念館沿線、化龍一村等場域有10座在地藝術家的創作，城市空間更美了。記者戴永華／攝影
宜蘭美術館廣場、文學館及設治紀念館沿線、化龍一村等場域有10座在地藝術家的創作，城市空間更美了。記者戴永華／攝影
藝術家黃增添說明他的創作「城南好光一活力市場」，呈現大媽到市場買菜的街角情景。記者戴永華／攝影
藝術家黃增添說明他的創作「城南好光一活力市場」，呈現大媽到市場買菜的街角情景。記者戴永華／攝影

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