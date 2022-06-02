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花蓮縣議員參選人告徐榛蔚貪汙送禮 縣府：推廣農產品

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
縣府行政研考處長吳昆儒回應，禮盒是行銷推廣地方農特產品，送禮是禮尚往來。記者王思慧／攝影
縣府行政研考處長吳昆儒回應，禮盒是行銷推廣地方農特產品，送禮是禮尚往來。記者王思慧／攝影

民進黨花蓮縣議員參選人陳財能，今天到花蓮地檢署告發花蓮縣長徐榛蔚用公款圖利立委傅崐萁，稱縣府在國民黨選中常委時，送給黨代表等醬油禮盒及匾額，涉嫌違反貪汙治罪條例。縣府回應，禮盒是推廣地方農特產品，特別幫小農行銷優良農產品及加工品，絕無貪汙意圖。

陳財能今天前往地檢署按鈴控告，他表示，今年3月國民黨中常委選舉，年輕的黨代表徐巧芯向國民黨考紀會檢舉傅崐萁，送醬油禮盒與匾額，涉嫌賄選。當時傅的說法是醬油禮盒為花蓮縣府採購，匾額則是花蓮縣漁會致贈，個人質疑「禮盒是縣長自掏腰包，還是縣府出的錢」。

陳財能說，3月底就公開詢問徐榛蔚，到現在70天過去未獲回應；在縣府採購網查到，於今年1月21日公告決標，由行政研考處發包，花費59萬元購買1千份醬油禮盒，名目是加強公務聯繫，認為禮盒只有送國民黨黨代表，沒有其他政黨，屬特定人士，涉嫌貪汙。雖然金額很少，但勿以惡小而為之，因此到地檢署告發。

縣府行政研考處長吳昆儒回應，各縣市都有農特產品推廣，送禮是禮尚往來；且縣長徐榛蔚很用心，就任第1年為了行銷花蓮特有農產品，選出地方百大伴手禮；第2年看到小農優良農特產，就會選購用作送禮。

吳昆儒說，選舉只是一時，有參選人藉由控告的方式凸顯這議題，若要告發，不應該只看網路上的資訊，手上要有名單等證據，但內部名單根本不存在，送禮純粹是行銷推廣農特產品。對縣政或是行銷地方有幫助的對象，如立委、縣市首長等，縣府都會寄送禮物，禮是有來有往，除了國民黨外，縣府沒有收到其他政黨的禮盒，自然沒有送禮的需求。

花蓮縣議員參選人陳財能說，花蓮縣府花費59萬元購買1千份醬油禮盒，只有送國民黨黨代表，沒有其他政黨，屬特定人士，涉嫌貪汙。記者王思慧／攝影
花蓮縣議員參選人陳財能說，花蓮縣府花費59萬元購買1千份醬油禮盒，只有送國民黨黨代表，沒有其他政黨，屬特定人士，涉嫌貪汙。記者王思慧／攝影
民進黨花蓮縣議員參選人陳財能，今天到花蓮地檢署告發花蓮縣長徐榛蔚用公款圖利立委傅崐萁，買禮盒送給國民黨代表，涉嫌違反貪汙治罪條例。記者王思慧／攝影
民進黨花蓮縣議員參選人陳財能，今天到花蓮地檢署告發花蓮縣長徐榛蔚用公款圖利立委傅崐萁，買禮盒送給國民黨代表，涉嫌違反貪汙治罪條例。記者王思慧／攝影
花蓮縣府為推廣小農產品，常會選購作為送禮用途。記者王思慧／攝影
花蓮縣府為推廣小農產品，常會選購作為送禮用途。記者王思慧／攝影

花蓮 國民黨

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