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基隆市人口數下降減1席議員？民政處長：等內政部公告
基隆市人口逐年減少，戶政單位統計，年底三合一選舉人口基準日5月31日的人口數為36萬1320人，離現有31席次議員需要的人口數36萬8000人，少了6680人。市府民政處長王榆森今天表示，昨天已回報基隆的人口數給內政部，是否會少1席，等中選會審議後內政部公告為主。
基隆市人口逐年減少，戶政單位統計，年底三合一選舉人口基準日5月31日的人口數為36萬1320人，離現有31席次議員需要的人口數36萬8000人，少了6680人，有可能會少1席。
基隆市政府民政處長王榆森今天表示，基隆的人口數到今年5月底截止是36萬1320人，依地方制度法規定，基隆市為40萬人以下城市，議員總數不超過33人。目前基隆市議會有31席，按地方制度法規定，每1萬4千人增加1席，等於現在如果要維持31席，人口數得要36萬8000人。
王榆森說，昨天已回報基隆的人口數給內政部，內政部會按全國目前人口數的統計，將各縣市應選名額送中選會審議，最後的裁定內政部公告為主。
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