花蓮啟用復康長照巴士網路訂車系統 手機上網可預約

花蓮縣政府啟用「復康暨長照民眾網路訂車系統」，在原有電話訂車外，新增網路訂車服務，提供身心障礙及長照服務使用者更便利服務。縣議員楊華美肯定這是好的開始，建議納入無障礙計程車讓服務更完整；年長身障者反映熟悉系統得花一些時間，希望有圖形化介面較易上手。

花蓮縣內身心障礙者約2.6萬人，長照服務需求者約1.5萬人，以往只能電話預約復康或長照巴士接送。社工出身的縣議員楊華美，在本屆第一次定期會時建議縣府納入網路預約。

縣府社會處委託康訊公司設計「花蓮縣復康暨長照民眾網路訂車系統( https://rehabus.hl.gov.tw/ )系統，本人或家屬可透過電腦或手機，網路預約復康或長照巴士接送，並提供乘車前後15分鐘內車輛位置查詢功能。

今天在婦幼親創園區舉辦啟用儀式，縣議員楊華美、魏嘉彥、張美慧、吳建志、徐子芳等人都出席。縣長徐榛蔚說，「線上有速度，線下有溫度」，希望透過更便捷的網路訂車服務，讓行動不便的長輩、身障者走出去。

楊華美表示，以往僅能電話預約、人工登記，容易造成人為不確定因素，她因此向縣府建言。網路系統不只身心障礙者或長輩可登記，子女們也可透過手機遠端幫忙勾選預約，這是很棒的開始，仍期許納入無障礙計程車，服務更完整也更有彈性。

「學了兩天終於會了」，花蓮縣脊髓損傷協進會理事長彭儀珠說，她年紀超過70歲，學習操作新系統對她來說真的困難，要多花一點時間，希望未來納入圖形化介面，會更容易上手。

花蓮縣政府社會處處長陳加富表示，縣內復康巴士31輛，委託門諾基金會提供服務，除就醫，要辦事、訪友、休閒出遊等都可預約；長照交通接送特約單位有門諾基金會、一粒麥子基金會、富爾捷居家護理所、花蓮縣老人暨家庭關懷協會、信義計程汽車公司、花蓮縣脊髓損傷協進會等6家，共66輛車。

他表示，花蓮南北狹長、醫療資源分布不足，交通車供給量還是不夠，歡迎交通業者加入特約，若審核通過，每車每年補助75萬元的營運費用及GPS費用，偏鄉地區另有95萬元購車補助。