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基隆議會唇槍舌劍 藍提發染疫慰問金綠疑幫謝國樑背書

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆議唇槍舌劍 藍提案發染疫慰問金綠疑替謝國樑背書。記者游明煌／攝影
基隆議唇槍舌劍 藍提案發染疫慰問金綠疑替謝國樑背書。記者游明煌／攝影

基隆國民黨議員今天在議會提案，指基隆確診率全台第一，建請市府應增列「染疫者」及「染疫死亡者」慰問金，不過，民進黨籍議員認為，無疑是為國民黨市長參選人謝國樑提出染疫者發1萬元政見背書，極不洽當，雙方唇槍舌戰，最後主席仍裁示通過。

基隆市議會臨時會今天上午進行臨時議案審查，第一審查會有國民黨議員提案，基隆確診率全台第一，建請市府應增列「染疫者」及「染疫死亡者」慰問金。

民進黨議員張顥瀚說，此提案無疑是是謝國樑背書，如果謝真的認為是立即的關懷，就以二信的名義發就好了，為何要用市府的預算來關懷，非常的不妥當，應是建請市府提出疫情在走下高原後的振興、紓困方案，如果要通過請註明他不支持。

議員蘇仁和表示，因為謝國樑要選市長，還掛出很大的看板說染疫要發1萬，如今議員卻提案要市府對染疫和死亡者發慰問金，對其他更多沒有染疫的人並不公平。

提案的國民黨議員張芳麗表示，她沒有強制市政府一定要這麼做，而是建請，議會大家吃同一鍋飯，不要對不同意見的就反對，大家要和平共存。

議員呂美玲說，有議員批評這個提案是其個人的想法，沒有人為了拿慰問金或保險金去染疫，這是要冒著生命的危險，她至今都還有染疫的後遺症。

時力議員陳薇仲也表示反對，指如按謝國樑的方式發要58億經費，占了基隆總預算的四分之一，她如果是市長，不認為這是可行的，如果有這58億應是投注在醫療資源上，她也要求註明不支持此提案。

贊成與反對提案議員爭議不休。最後主席莊榮欽裁示，本案通過，如有意見，在市府真的要編列預算時再提出不同見解，希望大家彼此尊重，此為議員一般提案建請市府辦理，要大家尊重提案議員。

基隆 謝國樑 國民黨

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