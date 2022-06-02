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台東軍方戰甲車演習頻繁道路受損 議員促請軍方修復
落實國防部「處處皆戰場、時時做訓練」政策，陸軍台東地區指揮部，每周都會進行「戰備部隊偵巡訓練」，戰甲車頻繁行駛公路，造成公路損壞，議員今天總質詢促請縣府函文軍方，進行修復或認養。縣府表示，軍方若有經費，應可解決。
縣府表示，軍方演習造成道路損壞，是否有法源依據可向軍方請求賠償或修復，這部分會和軍方討論，若軍方有相關辦法及經費，應可以解決；目前所知空軍志航基地及中科院因飛機訓練和火砲射擊，因影響民生，有「敦睦金」補助地方。
議員郭宗益說，近來國軍演習頻繁，陸軍台東地區指揮部的戰車、裝甲車時常行駛省道公路、縣道及鄉道上，但因戰甲車一輛都重達好十公噸，不斷輾壓下，這些柏油和水泥道路不是龜裂，就是變形損壞，對民眾行車有影響，甚至危安之虞。
他說，軍方演習造成道路損害總不可能由地方政府來維護修補，軍方演習都有敦睦親鄰的補助金，縣府應發文或直接找軍方補助，或是請軍方認養經常行駛的道路。
議員鄭崗山表示，台東地區指揮部的戰車及裝甲車，都是履帶式機械的結構，對路面一定會有影響，軍方若沒有能力發包執行修復，建議縣府直接函文軍方，把相關補助經費撥入縣府或鄉公所，由公部門來執行修復。
據了解，為落實國防部「處處皆戰場、時時做訓練」政策，陸軍台東地區指揮部，每周都會進行「戰備部隊偵巡訓練」，裝甲車輛及戰車機動前往重要防護區域實施演練，守護作戰區安全，也讓官兵熟悉地形環境
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