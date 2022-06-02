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因疫情拉下鐵門 台東知名阿達滷味暫歇業

中央社／ 台東縣2日電

台東市知名的阿達滷味近日拉下鐵門，商家貼出告示因疫情嚴峻客人銳減，營運出現困難，暫時歇業，期待再相遇。台東民眾錯愕，疫情中增添傷感。

「怎麼會這樣」因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情回來台東遠距教學的郭姓女大生，昨天傍晚前往台東市浙江路「林記阿達滷味麵食館」買滷味，未料商家拉下鐵門。

郭女告訴中央社記者，她感覺很奇怪，仔細看了一下，鐵門上貼出告示「疫情嚴峻以至於客人銳減造成營運上不勝負荷，暫時歇業；等疫情過後期待再相遇」，可能是受到疫情衝擊無法營運。

不過，所有鍋爐都已拆除，物品也都搬走，感覺不像只是短暫休息，郭女說，「很難想像每天大排長龍的店怎麼會撐不過這波疫情」。

阿達滷味早期在台東市光明路，是台東頗負盛名的滷味店，年輕老闆幽默帥氣，台東大學學生又稱為「帥哥滷味」，後來擴大經營規模於民國100年將店面搬到現在的浙江路，隨著網路發達，知名度也從台東擴散到美食旅遊，只要開店必是大排長龍。

由於商家留的電話沒人接聽，親友則表示，應該是疫情嚴峻生意受到影響，入不敷出，被迫拉下鐵門。

疫情 台東 遠距教學

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