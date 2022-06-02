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基隆人口數降不足額31議員恐少1席 選委會報內政部核定

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆人口數降不足額31議員恐少1席，選委會報內政部核定。記者游明煌／攝影
基隆人口數降不足額31議員恐少1席，選委會報內政部核定。記者游明煌／攝影

基隆市人口逐年減少，戶政單位統計，年底三合一選舉人口基準日5月31日的人口數為36萬1320人，離現有31席次議員需要的人口數36萬8000人，少了6680人，市選委會昨天已將人口數呈報內政部，是否要少1席，還是維持原有31席，必須等中央選委會審議核定。

市府人員說明，年底三合一選舉人口基準日5月31日的人口數為36萬1320人，離現有31席次議員需要的人口數36萬8000人，少了6680人。如果必須少1席議員，以選委會的計算基數核算，七區中會少席次的可能落在仁愛或安樂區，但要由中央選委會決定，不是地方決定。安樂區目前應選7席，仁愛區4席。

市府統計基隆近年來生育率及人口數都有下降趨勢。2019年1月人口跌破37萬人。戶政科統計至5月31日的人口數，全市36萬1320人，安樂區8萬0346人、七堵區5萬3062人、信義區5萬2694人、中正區5萬0449人、中山區4萬5292人、仁愛區4萬1322人、暖暖區3萬8155人。

選委會說，今年選舉區人口數以投票日前6個月戶籍統計的人口數為基準，年底三合一選舉11月26日投票，以5月31日人口數計算。人口數20萬人議員席次為19席，每增加1.4萬人增加1席，如要維持31席人口數要36萬8000人。

選委會

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