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花蓮玉里子弟陳章南關懷家鄉 三民里每戶獲3600防疫金

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮玉里鎮三民里家戶獲得3600元防疫補償金，開心比讚。圖／玉里鎮公所提供
花蓮玉里鎮三民里家戶獲得3600元防疫補償金，開心比讚。圖／玉里鎮公所提供

全台疫情嚴峻，出身花蓮玉里鎮的久鑫科技創辦人陳章南，有感疫情造成里民生活困苦，透過鎮公所協助，今天普發現金給故鄉三民里250戶，每戶可獲得3600元防疫補償金

陳章南是玉里鎮三民里子弟，長年在外打拼，創辦久鑫科技股份有限公司，設計並製造耐高溫LED燈、防水LED燈以及防爆配件等產品，獨步全國也有多項取得國際認證，事業有成後熱心公益，成立久鑫公益基金會，捐贈偏鄉救護車、AED等設備。

代理鎮長江東成說，陳章南約10天前與公所聯繫，表示近日疫情嚴峻，有感於里民收入銳減，日子過得比較辛苦，希望捐款表達心意。公所立刻協助安排，今天在三軒和三民兩個活動中心發放，實際居住三民里的里民，共250戶每戶都可獲得3600元防疫補償金，共將發給90萬元，若今天因故無法到場，將由里長及公所人員協助到府發送。

陳章南今天未到場，委託堂弟三軒社區發展協會總幹事陳章福，並由代理鎮長江東成、副議長潘月霞、三軒社區發展協會理事長葉雲鑑、三民里長蔡貴富及公所民政課長羅中帥等人協助發放。里民拿到小紅包，開心得不得了，笑說馬上就要端午節，可以加菜了。

根據中央統計，玉里鎮至今染疫人數有2617人。江東成說，這波疫情爆發後，包括玉里協天宮、媽祖宮，及花蓮市泉興製麵廠等民間團體捐贈物資給確診家庭或弱勢民眾，出身玉里的陳章南雖然事業忙碌仍不忘家鄉，三節都會發放慰老金，這次更發給三民里家戶防疫補償金，很感謝久鑫公益基金會的公益行動，也期望拋磚引玉，更多企業、團體一同響應愛心活動。

花蓮玉里鎮子弟陳章南回饋家鄉，透過鎮公所協助，今天發給玉里鎮三民里每戶3600元防疫補償金。圖／玉里鎮公所提供
花蓮玉里鎮子弟陳章南回饋家鄉，透過鎮公所協助，今天發給玉里鎮三民里每戶3600元防疫補償金。圖／玉里鎮公所提供
花蓮玉里鎮代理鎮長江東成（左）今天代陳章南發放每戶3600元防疫補償金給三民里家戶。圖／玉里鎮公所提供
花蓮玉里鎮代理鎮長江東成（左）今天代陳章南發放每戶3600元防疫補償金給三民里家戶。圖／玉里鎮公所提供
花蓮玉里鎮子弟陳章南回饋家鄉，透過鎮公所協助，今天發給玉里鎮三民里每戶3600元防疫補償金。圖／玉里鎮公所提供
花蓮玉里鎮子弟陳章南回饋家鄉，透過鎮公所協助，今天發給玉里鎮三民里每戶3600元防疫補償金。圖／玉里鎮公所提供

疫情 補償金 花蓮

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