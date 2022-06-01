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民進黨花蓮縣黨部主委交接 嚴献宗接棒迎年底選戰

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
民進黨花蓮縣黨部主委今天交接，在國策顧問盧博基（中）監交下，由嚴献宗（右）接下原主委陳景豊印信。圖／民進黨縣黨部提供
民進黨花蓮縣黨部主委今天交接，在國策顧問盧博基（中）監交下，由嚴献宗（右）接下原主委陳景豊印信。圖／民進黨縣黨部提供

民進黨花蓮縣黨部今天舉辦主任委員交接典禮，由海軍士官長退伍、縣黨部執行委員嚴献宗接棒，上任後馬上就要面臨年底選舉。嚴献宗說，會在既有黨務基礎上，傳承花蓮民進黨的民主薪火，會與所有黨員共同努力，相信花蓮一定會更好。

原主任陳景豊擔任2任、4年主委，今天任滿，由國策顧問盧博基擔任監交人，將主委重擔交給嚴献宗。新任主委嚴献宗服務海軍25年，一等士官長退休，曾任行政院東部聯合服務中心秘書，代理縣長蔡碧仲時期任縣長室簡任機要秘書，現任黨部執行委員及全國黨代表。

面對年底選舉，民進黨花蓮縣黨部經執委會決議，日前已公布將徵召謝豪杰參選花蓮市長；縣議員部分包括提名及徵召的有第一選舉張美慧、胡仁順，第二選區陳財能、第三選區林則箷與王格致、第五選區林資斌；鄉鎮市民代表則有莊依婕、歐彥志、田珍綺參選花蓮市代、蘇文將、黃登科參選吉安鄉代，以及林金和參選玉里鎮民代表。

陳景豊交棒後感性地說，雖卸任但不代表會脫離黨部，即使在不同位置，仍會全力配合縣黨部，為年底將代表民進黨參選的老將新秀繼續輔選。嚴献宗強調，縣黨部最重要的工作就是扮演好輔選角色，花蓮雖然是艱困選區，但只要黨公職人員及全體黨員上下一心，相信仍能突圍而出，在年底選舉幫助提名、徵召的黨員順利當選。

花蓮 民進黨

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