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花蓮慈濟醫院開發外送APP 住院病患手機購物直送護理站

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
蓮慈濟醫院開發「花慈安心GO」購物APP，讓住院病人與家屬在病房就能線上購物。圖／花蓮慈濟醫院提供
蓮慈濟醫院開發「花慈安心GO」購物APP，讓住院病人與家屬在病房就能線上購物。圖／花蓮慈濟醫院提供

疫情期間，醫院住院病患、家屬不能隨意進出，採購餐食及生活用品恐增加染疫風險。花蓮慈濟醫院開發「花慈安心GO」購物APP，與便利超商、醫療用品店、咖啡店合作，讓住院病人與家屬在病房就能線上購物，商品送到護理站，避免外出，落實防疫的同時，也讓家屬專心照顧住院的病人。

慈濟醫院副院長吳彬安指出，病患與家屬除了就醫，最重要就是吃飯與生活用品，因此推出醫院內的外送平台，提供跨棟、跨樓層服務。以前是紙本作業，為方便廠商統計銷售數量，請醫院AI中心工程師設計，開發出服務平台，逐步優化後，深獲病人、家屬、護理人員與商家好評，外送模式也讓接觸時間變短，讓醫院防疫相對安全。

超商店長陳慧萍表示，醫院在4月疫情嚴峻時，詢問能否提供安全的購物模式，因此開放外送服務。剛開始從5個護理站測試，大概知道病患最常買的東西有哪些，著手擬定清單。醫院會考慮外送人員的安全，商品都是送到各護理站，由護理長做好防疫與交易，再送給病人，店員不會到各個病房去，避免造成防疫破口。

病房副護理長孔繁郡指出，許多病人家屬外出，主要是想解決日常用品或餐飲的採購需求，現在有這APP，只要掃瞄QR Code就能進入採購平台，減少外出需求，疫情期間也能管控人員進出。

林姓家屬說，第一次聽聞醫院裡有外送APP，只要輸入訂購人姓名、護理站名稱、病床號碼、與連絡電話就能開始下訂，其中日用品部分包括成人尿布、盥洗用具、衛生用品、與保健衛生產品，希望品項能繼續增加，像是不同種類的水果等，選擇多會更便利。

王姓家屬說，APP操作很簡單，不用再外出，節省很多時間，且病患行動不方便，不用離開病床邊就能購物，方便照顧病人。

病患與家屬只要掃描QR Code，即可上購物平台消費。圖／花蓮慈濟醫院提供
病患與家屬只要掃描QR Code，即可上購物平台消費。圖／花蓮慈濟醫院提供
超商店員集滿訂購商品後，用推車送到各護理站，讓病人與家屬不用外出購物。圖／花蓮慈濟醫院提供
超商店員集滿訂購商品後，用推車送到各護理站，讓病人與家屬不用外出購物。圖／花蓮慈濟醫院提供
慈濟醫院考慮外送人員的安全，商品都是送到各護理站，由護理長做好防疫與交易，再送到病房。圖／花蓮慈濟醫院提供
慈濟醫院考慮外送人員的安全，商品都是送到各護理站，由護理長做好防疫與交易，再送到病房。圖／花蓮慈濟醫院提供
「花慈安心GO」APP首頁，即可選擇購買日用品或食品。圖／花蓮慈濟醫院提供
「花慈安心GO」APP首頁，即可選擇購買日用品或食品。圖／花蓮慈濟醫院提供

外送 疫情

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