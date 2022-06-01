花蓮慈濟醫院COVID-19一站式服務 老弱婦孺優先

花蓮縣衛生局委託花蓮慈濟醫院，今天起在戶外停車場提供COVID-19快篩陽性防疫門診、PCR採檢及領藥等一站式服務，孩童、孕婦、80歲以上長者及身心障礙、行動不便者可優先看診。

花蓮慈濟醫院今天發布訊息表示，三合一功能的「新冠確診取藥站」服務時間為每天上午9時至下午4時，含週末假日也保持運作開放，包括即將到來的端午節也正常服務，歡迎有需要的民眾多加利用。

有些民眾的居住環境不方便用網路通訊，或有部分長者不擅長使用3C產品，因此較難透過視訊門診就醫；花蓮慈院於醫療大樓外開設「新冠確診取藥站」戶外門診，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診民眾只需要攜帶健保卡和陽性快篩片，就能和醫師面對面溝通，並在醫師問診結束後領藥。

若是有公費PCR採檢需求的，也可以在PCR採檢窗口由護理師進行採檢。透過一站式設計，包括醫師看診、護理師採檢、藥師給藥，都能夠一次完成，民眾只需要事後自行掃描藥袋上QR code使用「醫指付APP」繳費，或是靜候幾天，待院方郵寄繳費單到患者家中，再請家人或朋友到超商繳費即可。

醫務秘書李毅表示，多功能新冠篩檢站現場民眾在結束看診後，可以透過領藥通道領取處方藥，此外，由醫師、藥師現場評估說明，還可以為符合條件的鄉親快速取得抗病毒藥物paxlovid或莫納皮拉韋等抗病毒藥物。

今天上午一開啟多功能篩檢站，就有民眾在現場排隊。天氣炎熱，儘管現場擺放有10幾台電風扇對吹，盡量緩解排隊民眾暑熱；但遮棚下值班的人員則須身著完整防護衣（俗稱的兔寶寶裝），從頭到腳全身包得緊緊，外層再穿上防水隔離衣，戴上N95口罩、醫療口罩、防護面罩及雙層手套，汗流浹背。

人力資源室主任劉曉諭指出，防護裝的正確穿脫對於感控是重要關鍵，尤其是「脫」的步驟，須嚴格按照標準作業流程；除了脫衣時要注意向外捲的方向，每脫下一層裝備就必須使用酒精清潔一次雙手，不斷重複「脫下、淨手」的動作，直到完整去除身上的防護裝備。