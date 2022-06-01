基隆復興隧道出口處大面積崩塌 蔡適應要求3天內搶災

基隆復興隧道出口處邊坡昨天崩塌，昨晚市政府已經拉起警戒線，由復旦路經隧道通往港區的道路，也設路障防止人員、車輛進入。立委蔡適應今天會同相關單位前往會勘，現場屬港區道路，他要求港務分公司在3天內進行搶災，維護用路人安全。

基隆市中山區復旦路往港區方向的復興隧道，昨天傍晚因大雨造成邊坡土石大量滑落，太白里長鄭吉雄緊急通報基隆市政府、並向立委蔡適應陳情，今天蔡適應和市議員張秉鈞、宋瑋莉、莊敬聖及市議員參選人施偉政，與交通部航港局、基隆港務分公司、國有財產署、基隆市政府產業發展處、基隆市中山區公所現場會勘釐清權責。

由於復興隧道出口處邊坡坍塌來得突然，基隆市政府已經拉起警戒線，針對由復旦路經隧道通往港區的道路，也設立路障防止人員、車輛進入，以防災害擴大殃及用路人。

蔡適應表示，由於災害來得突然，這個路段又屬於港區道路，他會請基隆港務分公司在3天內，趁著天晴時、先進行搶災，維護用路人安全。