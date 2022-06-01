快訊

丁學文專欄／停滯性通膨悄然現身 央行總裁們焦頭爛額

確診媽現身說法 「小題大作」讓3月嬰躲過病毒侵襲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮公車站牌優化 新建400座智慧站牌預計明年2月完工

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮將建置400座智慧站牌，預計明年2月全數完工。圖／報系資料照片
花蓮將建置400座智慧站牌，預計明年2月全數完工。圖／報系資料照片

花蓮縣政府持續推動公車站牌優化，延續花蓮嗨巴士識別意象，設計更易閱覽各項搭車資訊的新牌面，選擇5條市區客運200多處站位做為示範點，陸續更新張貼，鼓勵業者跟進；此外，縣府獲公路總局補助，在台9及台11線兩條重要道路建置400座智慧站牌，預計到下月可以完成160座，明年2月全數完成。

縣府建設處獲中央補助，斥資900多萬元辦理「花蓮公共運輸及偏鄉基本民行智慧服務管理計畫」，優化公車站牌也是其中一部分，縣府盤點轄內市區公車、公路客運、國道客運、幸福巴士及社區巴士，共57條路線、1365處站牌現況，委請鼎漢國際工程顧問公司優化牌面設計。

建設處副處長張志豪說，縣內公車站牌由業者各自負責建置維運，資訊內容大致有站名、路線圖、發車時刻表等，但各家站牌風格和資訊呈現方式不一，這次示範性設計的重點，就是延續花蓮嗨巴士的識別意象，讓民眾從顏色就可清楚公車路線走向，牌面部分則簡潔呈現，也有QR Code，方便民眾掃描查詢各項交通資訊。

張志豪表示，目前先以市區客運301、302、305、307、308做示範性設計，5條路線往返共226站逐步更新張貼，再將設計圖面提供給各家業者，鼓勵做好維管，並定期更新張貼。

除此之外，縣府獲得公路總局補助，連同自籌款共7600萬元，以「太陽的故鄉」為設計理念，從去年起推動在台9、台11線施作智慧站牌，以電子螢幕、多國語言，即時提供公車動態資訊，包括GPS點位、票價、周邊景區導覽等，也規畫有高齡者、無障礙者燈號顯示等。

張志豪說，預計到下個月會完成160座，今年底前再增加120座，一共280座，全數400座在明年2月完成，提供更友善的乘車空間。

花蓮縣府推動公車站牌優化，，延續花蓮嗨巴士識別意象做簡潔設計，鼓勵業者跟進。圖／縣府提供
花蓮縣府推動公車站牌優化，，延續花蓮嗨巴士識別意象做簡潔設計，鼓勵業者跟進。圖／縣府提供

公車 巴士

延伸閱讀

張志豪要求新北用預備金紓困 侯友宜：會評估調整

桃園自購幼兒公費唾液快篩 新北議員籲比照辦理

唐綺陽曾與母衝突不斷 一句「我很怕你」解心結

中職／獅隊投手犯規送追平分 詹子賢再見安助兄弟5連勝

相關新聞

基隆復興隧道出口處大面積崩塌 蔡適應要求3天內搶災

基隆復興隧道出口處邊坡昨天崩塌，昨晚市政府已經拉起警戒線，由復旦路經隧道通往港區的道路，也設路障防止人員、車輛進入。立委...

協和電建四接填海造陸18公頃 基隆萬人反對今發起公投

台電協和電廠更新案將興建台灣第四座天然氣接收站，規畫填海造陸18.6公頃，基隆有1萬多人連署反對「填海造陸」，守護外木山...

花蓮公車站牌優化 新建400座智慧站牌預計明年2月完工

花蓮縣政府持續推動公車站牌優化，延續花蓮嗨巴士識別意象，設計更易閱覽各項搭車資訊的新牌面，選擇5條市區客運200多處站位...

台東議員促縣府爭取太空火箭發射場 饒慶鈴： 很歡迎！

科技部長吳政忠上月9日表示未來大型火箭發射場域應會落腳於屏東或台東。台東縣議會今總質詢時，議員促請縣府應極力爭取，將有助...

昔當導演今組義工團 馬豪幫弱勢修屋

曾當過戲劇製片、導演的馬豪，創立「雨後彩虹希望之家義工團」，成軍10年來號召各行各業的義工，利用假日集結力量，協助全台各...

頭城五漁村 打造漁鐵博物館

宜蘭縣府提報「蘭海鐵道五漁村-台灣最美之山海漁鐵博物館」計畫，向交通部觀光局爭取重點景區遊憩廊道補助，經評選、現勘，最近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。