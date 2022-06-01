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花蓮公車站牌優化 新建400座智慧站牌預計明年2月完工
花蓮縣政府持續推動公車站牌優化，延續花蓮嗨巴士識別意象，設計更易閱覽各項搭車資訊的新牌面，選擇5條市區客運200多處站位做為示範點，陸續更新張貼，鼓勵業者跟進；此外，縣府獲公路總局補助，在台9及台11線兩條重要道路建置400座智慧站牌，預計到下月可以完成160座，明年2月全數完成。
縣府建設處獲中央補助，斥資900多萬元辦理「花蓮公共運輸及偏鄉基本民行智慧服務管理計畫」，優化公車站牌也是其中一部分，縣府盤點轄內市區公車、公路客運、國道客運、幸福巴士及社區巴士，共57條路線、1365處站牌現況，委請鼎漢國際工程顧問公司優化牌面設計。
建設處副處長張志豪說，縣內公車站牌由業者各自負責建置維運，資訊內容大致有站名、路線圖、發車時刻表等，但各家站牌風格和資訊呈現方式不一，這次示範性設計的重點，就是延續花蓮嗨巴士的識別意象，讓民眾從顏色就可清楚公車路線走向，牌面部分則簡潔呈現，也有QR Code，方便民眾掃描查詢各項交通資訊。
張志豪表示，目前先以市區客運301、302、305、307、308做示範性設計，5條路線往返共226站逐步更新張貼，再將設計圖面提供給各家業者，鼓勵做好維管，並定期更新張貼。
除此之外，縣府獲得公路總局補助，連同自籌款共7600萬元，以「太陽的故鄉」為設計理念，從去年起推動在台9、台11線施作智慧站牌，以電子螢幕、多國語言，即時提供公車動態資訊，包括GPS點位、票價、周邊景區導覽等，也規畫有高齡者、無障礙者燈號顯示等。
張志豪說，預計到下個月會完成160座，今年底前再增加120座，一共280座，全數400座在明年2月完成，提供更友善的乘車空間。
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