協和電建四接填海造陸18公頃 基隆萬人反對今發起公投

台電協和電廠更新案將興建台灣第四座天然氣接收站，規畫填海造陸18.6公頃，基隆有1萬多人連署反對「填海造陸」，守護外木山行動小組今天到市府前抗議，宣示支持轉型，但反對填海造陸，將發起基隆首件地方公民投票案，讓基隆人來決定。

市府回應，發起公投連署是公民權力，市府都予以尊重，但如果刻意將所擬公投題目簡化成為填海與不填海的零和對立，而非討論務實可行的折衷方案，恐怕會有誤導民眾認知之疑慮，反而不利協和發電廠的轉型。由於行動未經申請，警方第一次舉牌警告行為違法後人潮散去。

基隆市議員王醒之、陳薇仲、張淵翔與守護外木山行動小組今天到市府前開地方公投起跑記者會，

公投領銜人王醒指出，台電堅持最爛填海造陸方案的四接工程強勢闖關環評，他們支持能源轉型發展，但拒絕填海造陸18.6公頃，將活埋7萬4千多株珊瑚，及葬送海洋資源及生態，使觀光及漁業受威脅，拒絕四接這個附屬設施，但市府始終將責任「外推」給中央卸責。如面對基隆捷運爭議的翻版，基隆市作為一個海洋城市,面對即將發生海洋生態劫。

守護外木山行動小組有台灣蠻野心足生態協會、左下角工作室、看守台灣協會、時代力量基隆黨部、社團法人野薑花公民協會、永續海洋外木山工作室、荒野保護協會台北分會、基隆市野鳥學會、基隆永續發展實踐青年行動聯盟、綠黨北北基黨部、基隆市議員王醒之、張淵翔、陳薇仲辦公室等。

市府發言人沈詠珮表示，對於3位議員再次未經申請就到市府進快閃集會，感到遺憾。希望議員不要每次為了博媒體版面就到市府門口快閃，這不但找錯對象，也妨礙民眾洽公。

沈詠珮說，協和發電廠轉型為天燃氣發電，要轉型就一定需要配套建設，市府的立場很清楚，就是支持能源轉型、尊重專業評估，並持續要求台電提出盡可能降低環境影響的方案，與社會各界充溝通。

而對於幾位議員主張的浮動碼頭方案，這也是需要進行水下工程圍築堤防。浮動碼頭有嚴格的靜穩度要求，否則天燃氣船根本無法靠泊輸氣，必須要做水深達30至40米的水下基礎結構，圍築長達數百公尺的堤防。