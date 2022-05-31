地方誌《蘇澳人》新刊發行 跟封面人物划獨木舟清河廢

蘇澳鎮公所繼3月推出地方誌《蘇澳人》創刊號，第2期夏季號將於6月出刊，封面人物是目前在大坑罟推廣環境、生態教育的羅東高中退休教官俞錫堅，人稱「大柱」、「鐵頭」。鎮長李明哲表示，今天配合新刊宣傳，邀請他帶領地方誌編採團隊體驗「划獨木舟撿河廢」活動。

《蘇澳人》採季刊發行，夏季號封面人物為成長於蘇澳大坑罟的48歲俞錫堅，他多年前返鄉投入在地社區營造與地方創生，甚至研發、動手製作多艘造型優美的獨木舟，無償提供給社區使用。

俞錫堅表示，蘇澳大坑罟是個水域環境豐富的地方，東有太平洋、西有港口大排、南有無尾港水域、北有新城溪，因此造舟之初就想回家鄉玩。玩歸玩也要為社區帶來貢獻，第一個想到的就是撿河廢，雖然撿也撿不完，卻能從教育面來傳遞理念。

他以環境、生態教育為主軸，透過手作獨木舟帶領民眾暢遊港口大排、撿拾河面垃圾，不只維護環境整潔，也能推廣在地故事。划獨木舟清河廢如今成為蘇澳大坑罟一項觀光、環教活動，也致力於與社區的年長居民互動，促進彼此間的關係。