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地方誌《蘇澳人》新刊發行 跟封面人物划獨木舟清河廢

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
蘇澳鎮公所今天配合《蘇澳人》新刊宣傳，邀請封面人物俞錫堅帶領大家划獨木舟撿河廢。記者林佳彣／攝影
蘇澳鎮公所今天配合《蘇澳人》新刊宣傳，邀請封面人物俞錫堅帶領大家划獨木舟撿河廢。記者林佳彣／攝影

蘇澳鎮公所繼3月推出地方誌《蘇澳人》創刊號，第2期夏季號將於6月出刊，封面人物是目前在大坑罟推廣環境、生態教育的羅東高中退休教官俞錫堅，人稱「大柱」、「鐵頭」。鎮長李明哲表示，今天配合新刊宣傳，邀請他帶領地方誌編採團隊體驗「划獨木舟撿河廢」活動。

《蘇澳人》採季刊發行，夏季號封面人物為成長於蘇澳大坑罟的48歲俞錫堅，他多年前返鄉投入在地社區營造與地方創生，甚至研發、動手製作多艘造型優美的獨木舟，無償提供給社區使用。

俞錫堅表示，蘇澳大坑罟是個水域環境豐富的地方，東有太平洋、西有港口大排、南有無尾港水域、北有新城溪，因此造舟之初就想回家鄉玩。玩歸玩也要為社區帶來貢獻，第一個想到的就是撿河廢，雖然撿也撿不完，卻能從教育面來傳遞理念。

他以環境、生態教育為主軸，透過手作獨木舟帶領民眾暢遊港口大排、撿拾河面垃圾，不只維護環境整潔，也能推廣在地故事。划獨木舟清河廢如今成為蘇澳大坑罟一項觀光、環教活動，也致力於與社區的年長居民互動，促進彼此間的關係。

蘇澳鎮長李明哲指出，大坑罟面臨人口老化、年輕人外移，俞錫堅因著使命感返鄉服務，從事許多環教相關工作。期望大家藉由今天身體力行，更能深刻感受俞錫堅不求報酬，一心只想為故鄉做事的精神。《蘇澳人》夏季號的索取方式，可上臉書「蘇澳鎮立圖書館粉絲團」查詢或電洽館方（03-9951118）。

《蘇澳人》採季刊發行，夏季號封面人物為長於蘇澳大坑罟的48歲俞錫堅，他多年前返鄉投入在地社區營造與地方創生。記者林佳彣／攝影
《蘇澳人》採季刊發行，夏季號封面人物為長於蘇澳大坑罟的48歲俞錫堅，他多年前返鄉投入在地社區營造與地方創生。記者林佳彣／攝影
《蘇澳人》夏季號的封面人物是羅東高中退休教官俞錫堅，多年前回到家鄉大坑罟推廣環境、生態教育，他今天帶領地方誌編採團隊體驗「划獨木舟撿河廢」活動。記者林佳彣／攝影
《蘇澳人》夏季號的封面人物是羅東高中退休教官俞錫堅，多年前回到家鄉大坑罟推廣環境、生態教育，他今天帶領地方誌編採團隊體驗「划獨木舟撿河廢」活動。記者林佳彣／攝影
划獨木舟清河廢如今成為蘇澳大坑罟一項觀光、環教活動。記者林佳彣／攝影
划獨木舟清河廢如今成為蘇澳大坑罟一項觀光、環教活動。記者林佳彣／攝影
返鄉推動社區營造、地方創生的俞錫堅，今天帶領地方誌《蘇澳人》編採團隊體驗「划獨木舟撿河廢」活動。記者林佳彣／攝影
返鄉推動社區營造、地方創生的俞錫堅，今天帶領地方誌《蘇澳人》編採團隊體驗「划獨木舟撿河廢」活動。記者林佳彣／攝影
蘇澳鎮公所今天配合《蘇澳人》新刊宣傳，邀請封面人物俞錫堅帶領大家划獨木舟撿河廢。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮公所今天配合《蘇澳人》新刊宣傳，邀請封面人物俞錫堅帶領大家划獨木舟撿河廢。圖／蘇澳鎮公所提供

蘇澳 獨木舟

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