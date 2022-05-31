受梅雨季影響 中橫關原段延至6月8日通車

中橫公路台8線關原段自4月26日發生大規模邊坡崩塌後，因大量土石覆蓋道路，阻礙交通，公路總局封路搶修，目前已搶通便道，鋪設瀝青路面，原訂明天通車，但受梅雨季持續降雨影響，還要清除邊坡浮石等，通車日延後1周，預計6月8日搶通。

公路總局第四區養護工程處表示，台8線117.4公里關原路段，在4月26日發生邊坡大規模崩塌災害，大量土石造成道路阻斷，太魯閣工務段調派人員及機械搶修，團隊歷經1個多月低溫、雨天、地形險峻及面臨落石威脅下全力趕工，目前已完成便道搶通鋪設瀝青路面。

太魯閣工務段指出，原訂6月1日通車，但適逢5月中、下旬梅雨期間，山區持續降雨，災害現場受雨勢影響邊坡搶修、路側落石防護設施，及清除上邊坡頂坍方浮石、枯倒危木等進度，評估還需要7天才能處理完成，為提升行車安全，關原段預計延到6月8日才能通車。