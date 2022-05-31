快訊

中芯最好產品已是8年前技術 坂本幸雄：落後台灣一大截

AT-3失事前殉職飛官守到最後一刻 專家：他未試圖逃生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6月26日基隆外木山海上長泳 因應疫情今宣布取消

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
原訂6月26日基隆外木山海上長泳，因應疫情宣布取消。圖／基隆市政府教育處提供
原訂6月26日基隆外木山海上長泳，因應疫情宣布取消。圖／基隆市政府教育處提供

由於疫情持續，基隆市政府今天宣布，原訂6月26日舉行的外木山長泳活動，因疫情影響及安全考量取消辦理。

市府說，外木山海上長泳活動原訂6月26日舉行，因受國內疫情影響，報名泳客與過往差距甚多，且7月後即將進入汛期，潮汐將不適合辦理海上長泳。

考量活動持續時間較長，為保障參與民眾之健康安全，避免群聚感染，市府與相關承辦單位審慎評估後，決定本年度外木山海上長泳活動暫停辦理，以維市民及遊客之安全。

另外，考量國內疫情發展，上周也已宣布，原訂6月3日在八斗子漁港舉行的端午龍舟競賽暨嘉年華會取消辦理，龍舟賽也因參賽隊伍不足，經過主辦單位、基隆市體育會及龍舟委員會各面向的審慎評估，最終決定停辦。

疫情 基隆

延伸閱讀

影／基隆城市博覽會6月10日起登場 四大展區上百場展演

基隆確診1631 首見周負成長 林右昌：疫情已漸和緩

確診母女家庭陷困 基隆東光所員警和民間團體伸援手

基隆光明安居社宅工程招標 450戶預計2026年完工

相關新聞

頭城鎮濱海路邊坡土石泥流滑落阻斷路面 緊急疏通清淤

中央氣象局針對宜蘭發布豪雨特報，午後雨勢強勁，下午3點多位於頭城鎮濱海路七段發生邊坡土石滑落，一度阻斷路面，礁溪警分局獲...

受梅雨季影響 中橫關原段延至6月8日通車

中橫公路台8線關原段自4月26日發生大規模邊坡崩塌後，因大量土石覆蓋道路，阻礙交通，公路總局封路搶修，目前已搶通便道，鋪...

6月26日基隆外木山海上長泳 因應疫情今宣布取消

由於疫情持續，基隆市政府今天宣布，原訂6月26日舉行的外木山長泳活動，因疫情影響及安全考量取消辦理。

影／基隆城市博覽會6月10日起登場 四大展區上百場展演

基隆城市博覽會6月10日到19日登場，四大展區，55個展覽、藝術裝置及上百場展演，從早到晚的不同觀展形式整合，10條限定...

花蓮高寮大橋地震受損 6月6日至17日封路施工

花蓮玉里鎮高寮大橋是台9線與縣道193線間重要的交通橋梁，受到地震影響，橋梁護欄、欄杆及路面損壞，縣府配合端午連假，將於...

影／花蓮豪雨特報 翡翠谷防汛道路坍方封路

中央氣象局發布豪雨特報，指出鋒面接近及西南風影響，易有短延時強降雨，其中花蓮縣有局部大雨或豪雨，已亮起橘燈。吉安警分局表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。