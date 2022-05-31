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6月26日基隆外木山海上長泳 因應疫情今宣布取消
由於疫情持續，基隆市政府今天宣布，原訂6月26日舉行的外木山長泳活動，因疫情影響及安全考量取消辦理。
市府說，外木山海上長泳活動原訂6月26日舉行，因受國內疫情影響，報名泳客與過往差距甚多，且7月後即將進入汛期，潮汐將不適合辦理海上長泳。
考量活動持續時間較長，為保障參與民眾之健康安全，避免群聚感染，市府與相關承辦單位審慎評估後，決定本年度外木山海上長泳活動暫停辦理，以維市民及遊客之安全。
另外，考量國內疫情發展，上周也已宣布，原訂6月3日在八斗子漁港舉行的端午龍舟競賽暨嘉年華會取消辦理，龍舟賽也因參賽隊伍不足，經過主辦單位、基隆市體育會及龍舟委員會各面向的審慎評估，最終決定停辦。
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