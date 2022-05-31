花蓮豪雨伴隨閃電 聲勢驚人

花蓮今天中午開始許多地區降下豪雨，導致部分山區出現泥流，花東海岸公路有小礁石被沖上道路，行車稍受影響；1名駕駛的行車記錄器恰巧捕捉到幾道閃電打在眼前，聲勢驚人。

花蓮胡姓民眾告訴中央社記者，他下午開車從花蓮市區走省道台11線要到豐濱鄉，沿路下起暴雨，甚至有海邊的小礁石被沖上路面，還好路上車不多，來得及閃避；2時40分左右開在新社路段時，行車記錄器捕捉到幾道閃電直直地打在眼前的海面上，聲勢驚人。

受到鋒面接近及西南風影響，氣象局針對花蓮發布豪雨特報，提醒宜蘭、花蓮注意大雷雨，可能有劇烈降雨、雷擊。根據氣象局網站，今天截至下午2時40分，累積雨量以花蓮縣秀林鄉144.5毫米最多，累積雨量前9名都在花蓮。