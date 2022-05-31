頭城鎮濱海路邊坡土石泥流滑落阻斷路面 緊急疏通清淤

中央氣象局針對宜蘭發布豪雨特報，午後雨勢強勁，下午3點多位於頭城鎮濱海路七段發生邊坡土石滑落，一度阻斷路面，礁溪警分局獲報立即派遣大里與大溪派出所員警前往現場進行交通管制，並通知四區處頭城工務段到場清理。

宜蘭上午還出大太陽，過了中午以後卻傾盆大雨，位於石城里濱海路七段175、177號、濱海路七段140號、石城路84號之1，即大里加油站附近，因為大雨造成土石泥流及排水溝阻塞，滾滾泥流橫闖路面。

警方獲報派員抵達現場指揮交通，疏導往來車流，並開啟巡邏車警示燈，同時通知公路總局第四區養護工程處頭城工務段派員到場緊急處置，疏通排水並清除土石。

礁溪警分局表示，最近天氣不穩定，經常出現瞬間大雨，造成邊坡土石鬆動，如果遇豪大雨時，用路人行車時速不宜過快，若發現路況異常，務必減速慢行。