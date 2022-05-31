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快篩陽找5診所掛不到遠距 台東縣府：找更多診所加入

中央社／ 台東縣31日電

台東有民眾向媒體投訴，快篩陽急找5診所遠距判讀，但不是額滿就是醫生不看診，最後只好到醫院掛急診，花了大半天時間；台東縣政府衛生局表示，會找更多診所加入遠距看診。

台東COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數最近居高不下，平均一天有600到900名，尤其在快篩陽性即確診實施之後增加快速。

衛生局公布提供包括16個鄉鎮市衛生所以及15家診所遠距確診判讀和給藥服務。

不過今天有民眾向台東媒體投訴，他快篩陽性而且有症狀，依照衛生局公布的診所名單打了5家診所電話，診所回應不是額滿、就是醫生今天不看遠距門診，「感覺被踢皮球」。

這民眾說，後來只好跑到醫院急診才拿到藥，花了大半天時間。

台東基督教醫院表示，最近急診病患有75%跟COVID-19有關，但大多是輕症；醫院和衛生局還是鼓勵民眾，如果症狀不嚴重，還是預約透過視訊看診，避免到急診室，風險會更大。

衛生局長黃明恩接受媒體聯訪表示，診所有其營業的時間，因為診所有時候只有一名醫生，又碰上有事情可能就沒辦法提供服務；醫療院所遠距判讀看診，政府額外會提供看診1名給付新台幣500元，目前還在積極找其他家診所加入；健康益友APP也有線上24小時的醫生看診服務，民眾可多加利用。

衛生局 台東 遠距

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