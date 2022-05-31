聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮高寮大橋地震受損 6月6日至17日封路施工
花蓮玉里鎮高寮大橋是台9線與縣道193線間重要的交通橋梁，受到地震影響，橋梁護欄、欄杆及路面損壞，縣府配合端午連假，將於6月6日至17日展開修復工程，提醒施工期間將封路加速施工，請用路人改道。
縣府指出，受到3月23日地震影響，造成高寮大橋橋梁欄杆及引道護欄、路面等設施損壞，縣長徐榛蔚在地震發生當天就到現場勘查，確認各設施受損情形外，也責成建設處全力協助玉里鎮公所儘速辦理災害復建工程，並配合各機關清查災損設施、提報災害復建工程經費，後續由縣府全面勘查復建工程。
縣府建設處表示，高寮大橋復建工程已於日前正式核定，經專業廠商檢測地震後橋梁狀況，好在大梁及墩柱等重要結構均未因地震損壞，只有外部護欄、欄杆及路面受損。
建設處指出，由於高寮大橋及其引道寬度較狹窄，重機具進場後，已無足夠寬度供車輛通行，且引道護欄打除後，高度落差甚大，不慎墜落將影響用路人生命財產安全。經評估後，封路施工不只保障鄉親安全，廠商施工速度與效率也可大幅提升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言