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花蓮高寮大橋地震受損 6月6日至17日封路施工

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮玉里鎮高寮大橋因地震受損，縣府將於6月6日至17日封路施工。圖／花蓮縣府提供
花蓮玉里鎮高寮大橋因地震受損，縣府將於6月6日至17日封路施工。圖／花蓮縣府提供

花蓮玉里鎮高寮大橋是台9線與縣道193線間重要的交通橋梁，受到地震影響，橋梁護欄、欄杆及路面損壞，縣府配合端午連假，將於6月6日至17日展開修復工程，提醒施工期間將封路加速施工，請用路人改道。

縣府指出，受到3月23日地震影響，造成高寮大橋橋梁欄杆及引道護欄、路面等設施損壞，縣長徐榛蔚在地震發生當天就到現場勘查，確認各設施受損情形外，也責成建設處全力協助玉里鎮公所儘速辦理災害復建工程，並配合各機關清查災損設施、提報災害復建工程經費，後續由縣府全面勘查復建工程。

縣府建設處表示，高寮大橋復建工程已於日前正式核定，經專業廠商檢測地震後橋梁狀況，好在大梁及墩柱等重要結構均未因地震損壞，只有外部護欄、欄杆及路面受損。

建設處指出，由於高寮大橋及其引道寬度較狹窄，重機具進場後，已無足夠寬度供車輛通行，且引道護欄打除後，高度落差甚大，不慎墜落將影響用路人生命財產安全。經評估後，封路施工不只保障鄉親安全，廠商施工速度與效率也可大幅提升。

地震 花蓮

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