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影／花蓮豪雨特報 翡翠谷防汛道路坍方封路
中央氣象局發布豪雨特報，指出鋒面接近及西南風影響，易有短延時強降雨，其中花蓮縣有局部大雨或豪雨，已亮起橘燈。吉安警分局表示，銅門村因降豪大雨，翡翠谷前道路有土石流，警方已暫時封閉聯外道路，以免人車闖入。
氣象局今天針對花蓮發布大雷雨即時訊息，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，道路可能有低能見度。今天上半天花蓮閃電不斷，雷聲轟轟，道路出現小積水，幸好目前雨勢稍微減緩。
不過，山區雨勢仍大，吉安警分局通報，銅門村今天11時許，因豪大雨造成翡翠谷前防汛道路落石坍坊土石流，銅門派出所已緊急將聯外道路暫時封閉，包括慕谷慕魚遊客中心前及銅門大橋，以確保民眾行車安全。並請居民改由銅門村7鄰方向往南繞路通行。
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