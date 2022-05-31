影／花蓮豪雨特報 翡翠谷防汛道路坍方封路

中央氣象局發布豪雨特報，指出鋒面接近及西南風影響，易有短延時強降雨，其中花蓮縣有局部大雨或豪雨，已亮起橘燈。吉安警分局表示，銅門村因降豪大雨，翡翠谷前道路有土石流，警方已暫時封閉聯外道路，以免人車闖入。

氣象局今天針對花蓮發布大雷雨即時訊息，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，道路可能有低能見度。今天上半天花蓮閃電不斷，雷聲轟轟，道路出現小積水，幸好目前雨勢稍微減緩。