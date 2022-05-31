花蓮高寮大橋因地震受損 6/6至6/17封路施工

花蓮赤科山山腳下的高寮大橋，因地震影響，橋梁欄杆及引道護欄、路面等設施損壞，縣府將展開修復工程，6月6日至6月17日封路加速施工，呼籲民眾注意，提前改道。

花蓮縣政府今天發布訊息表示，玉里鎮高寮大橋是省道台9線與縣道193線間重要的聯絡橋梁，受到3月23日地震影響，高寮大橋橋梁欄杆及引道護欄、路面等設施損壞。

縣長徐榛蔚在地震發生當天即現場勘查，確認各設施受損情形外，也責成建設處全力協助玉里鎮公所儘速辦理災後復建工程，並配合各機關清查災損設施、提報災害復建工程經費，後續由縣府全面進行復建工程勘查。

建設處表示，高寮大橋復建工程已於日前核定，配合端午連假，將於6月6日至6月17日進場施工。

由於高寮大橋及其引道因寬度較狹窄，重機具進場後，已無足夠寬度可供通行；引道護欄打除後，因高度落差甚大，不慎墜落將影響用路人生命財產安全；經檢討評估，封路施工不只保障鄉親安全，廠商施工速率也可大幅提升。

建設處指出，經專業廠商進行地震後橋梁特別檢測，大梁及墩柱等重要結構均未因地震而損壞。