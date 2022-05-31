快訊

白髮人送黑髮人...罹難飛官家屬抵事故現場 哭紅雙眼

明入境全面唾液採檢 指揮中心：飛機落地後勿喝水飲食

基隆市公車負債14億 市府試辦推誇區公車改善虧損

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市公車負債14億議員促推跨區公車。記者游明煌／攝影
基隆市公車負債14億議員促推跨區公車。記者游明煌／攝影

基隆市公車處到今年為止仍負債14億元，年年虧損，今年追加減預算編列2.4億元還債，今天市議會三讀通過。議員要求改善虧損狀況，建議改點數制、調整路線為跨區公車，避免濫用。市長林右昌說，編2.4億元還債，1年省258萬元利息，跨區公車早已研議，但大家意見不一，希望有共識，先找一條先試行。

議員王醒之表示，推動跨區公車及改善計畫，可比照雙北成立營運委員會，擺脫地方政的的干擾，有機會改善市區交通及營運，對市府好、對市長好、對民意也好，可以有專業的判斷。

議員陳薇仲建議，公車處要延續下去，必須一步一步改革，可採用點數制，避免濫用，減少不必要的支出，這一步要跨出去，享有一定的點數免費，超過可以打折，讓使用率提更高，回歸專業。

議員莊敬聖說，希望市公車可以更優化，希望推動跨區公車讓長輩可以搭跨區搭乘，不用再轉車，方便就醫。議員藍敏煌肯定市府編2億多元還債，每年都在虧損要檢討、調整。

議長蔡旺璉表示，跨行政區路線的規畫，有其困難度，但可以先規畫，看市府有何困難再想辦法迎刃而解。

林右昌說明追加減預算2.4億就是給公車處還債，和疫情無關，目前負債14億元，每年要背利息，由市府擔，還債後1年省258萬元。

林右昌表示，公車處的債債是虧損累積的，最根本的課題是民營化問題，但目前還沒有共識，營運的改善也牽涉到勞動契約重新的議定，這是很大的課題，但勞動權益的保障是沒有疑義，有個案發生有申訴管道可以提出。

對於跨區公車是否可以施行？林右昌說，跨區公車從前交通處長李綱時就已研議，但大家意見不一，希望有一條先試行，主要是要有兩段段票，民意代表有的支持，有的不支持，市府會很為難，希望先有共識。

公車 林右昌 疫情

延伸閱讀

林右昌：基隆疫情和緩趨勢確立 本周應有機會少於千例

和平島西班牙諸聖教堂開箱 基隆城博會揭開神秘面紗

基隆市校園開打兒童BNT及第3劑 林右昌：基隆絕對足夠

邁向解封最後階段 林右昌：這5件工作要特別注意

相關新聞

海科館億萬年見證特展 三葉蟲、螃蟹海膽化石難得一見

國立海洋科技博物館舉行「化石微型展-億萬年的見證」特展，為多年來館內典藏與蒐集自各國和台灣各地珍貴的化石，包括來自台灣、...

和平島公園護鳥行動沙灘圍產卵區 小環頸鴴驚喜下蛋

基隆和平島公園的沙灘平時有遊客會來玩沙、曬太陽，是戲水的好地方，不過，最近沙灘卻用三角錐圍起來一大片，不是要施工而是「護...

冬山「熱氣球嘉年華」今年復辦 20樓高俯瞰三奇美徑

「2022三奇美徑系列活動」5月開跑，其中熱氣球嘉年華睽違2年復辦，6月2個周末接連登場，屆時會有首次在宜蘭亮相的交通部...

影／花蓮豪雨特報 翡翠谷防汛道路坍方封路

中央氣象局發布豪雨特報，指出鋒面接近及西南風影響，易有短延時強降雨，其中花蓮縣有局部大雨或豪雨，已亮起橘燈。吉安警分局表...

基隆市公車負債14億 市府試辦推誇區公車改善虧損

基隆市公車處到今年為止仍負債14億元，年年虧損，今年追加減預算編列2.4億元還債，今天市議會三讀通過。議員要求改善虧損狀...

蘭海鐵道「五漁村」有譜了 宜蘭打造沿海最美觀光廊帶

宜蘭縣政府提報「蘭海鐵道五漁村-台灣最美之山海漁鐵博物館」計畫，向交通部觀光局爭取重點景區遊憩廊道補助，經過評選、現勘等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。