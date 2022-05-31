基隆市公車負債14億 市府試辦推誇區公車改善虧損

基隆市公車處到今年為止仍負債14億元，年年虧損，今年追加減預算編列2.4億元還債，今天市議會三讀通過。議員要求改善虧損狀況，建議改點數制、調整路線為跨區公車，避免濫用。市長林右昌說，編2.4億元還債，1年省258萬元利息，跨區公車早已研議，但大家意見不一，希望有共識，先找一條先試行。

議員王醒之表示，推動跨區公車及改善計畫，可比照雙北成立營運委員會，擺脫地方政的的干擾，有機會改善市區交通及營運，對市府好、對市長好、對民意也好，可以有專業的判斷。

議員陳薇仲建議，公車處要延續下去，必須一步一步改革，可採用點數制，避免濫用，減少不必要的支出，這一步要跨出去，享有一定的點數免費，超過可以打折，讓使用率提更高，回歸專業。

議員莊敬聖說，希望市公車可以更優化，希望推動跨區公車讓長輩可以搭跨區搭乘，不用再轉車，方便就醫。議員藍敏煌肯定市府編2億多元還債，每年都在虧損要檢討、調整。

議長蔡旺璉表示，跨行政區路線的規畫，有其困難度，但可以先規畫，看市府有何困難再想辦法迎刃而解。

林右昌說明追加減預算2.4億就是給公車處還債，和疫情無關，目前負債14億元，每年要背利息，由市府擔，還債後1年省258萬元。

林右昌表示，公車處的債債是虧損累積的，最根本的課題是民營化問題，但目前還沒有共識，營運的改善也牽涉到勞動契約重新的議定，這是很大的課題，但勞動權益的保障是沒有疑義，有個案發生有申訴管道可以提出。

對於跨區公車是否可以施行？林右昌說，跨區公車從前交通處長李綱時就已研議，但大家意見不一，希望有一條先試行，主要是要有兩段段票，民意代表有的支持，有的不支持，市府會很為難，希望先有共識。