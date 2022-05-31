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冬山「熱氣球嘉年華」今年復辦 20樓高俯瞰三奇美徑

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
6月4日、11日晚間將有熱氣球光雕秀，加壓火焰伴隨著音樂節奏與稻浪，別有一番風情。圖／冬山鄉公所提供
6月4日、11日晚間將有熱氣球光雕秀，加壓火焰伴隨著音樂節奏與稻浪，別有一番風情。圖／冬山鄉公所提供

「2022三奇美徑系列活動」5月開跑，其中熱氣球嘉年華睽違2年復辦，6月2個周末接連登場，屆時會有首次在宜蘭亮相的交通部觀光局「喔熊組長」，還有精彩光雕秀。冬山鄉公所今天舉辦宣傳記者會，藍天白雲好天氣搭配冉冉升空的熱氣球，一旁稻田隨風搖曳，不少先睹為快的民眾，紛紛拿起手機搶拍美景。

熱氣球嘉年華受疫情影響2020年、2021年都停辦，今年第3屆將於6月4日、5日、11日、12日在三奇美徑與大家再度見面。這次共有5顆熱氣球，包含讓民眾拍照的2顆小型熱氣球、首度在宜蘭登場的觀光局造型熱氣球「喔熊組長」，另有2顆繫留升空球讓民眾搭乘體驗。

冬山鄉公所表示，4天熱氣球繫留升空體驗，每日兩場分別為早上6點到8點、下午4點30分至6點30分，每場開放120個名額，並於活動前1小時現場售票，體驗價每人500元，1人限購2張。一趟遊程約5至7分鐘，熱氣球載客升空離地60公尺，約20層樓高。

活動期間下午3點30分至4點，現場開放免費的熱氣球地面體驗，民眾只要在臉書「幸福冬山」按讚、出示給工作人員確認，即可兌換2張體驗券。

不只白天能欣賞熱氣球，6月4日、11日晚間也各有1場熱氣球光雕秀，加壓火焰伴隨著音樂節奏與稻浪，別有一番風情。公所表示，活動如遇雨天候不佳，將延至6月5日、12日舉行。

冬山鄉長林峻輔分享，三奇美徑周邊超過40公頃稻田，熱氣球嘉年華這周末即將到來，民眾可體驗升空360度環景，俯瞰冬山壯闊的稻田景緻。冬山鄉民代表會主席黃強呈表示，活動場地寬闊，歡迎全國鄉親走訪大自然，大小朋友一起來紓解疫情之下的緊張心情。

三奇美徑周邊超過40公頃稻田，冬山鄉公所邀請全國鄉親來走訪大自然。記者林佳彣／攝影
三奇美徑周邊超過40公頃稻田，冬山鄉公所邀請全國鄉親來走訪大自然。記者林佳彣／攝影
熱氣球繫留升空體驗一趟約5至7分鐘，將載民眾離地約20層樓高，感受不一樣的冬山風貌。記者林佳彣／攝影
熱氣球繫留升空體驗一趟約5至7分鐘，將載民眾離地約20層樓高，感受不一樣的冬山風貌。記者林佳彣／攝影
熱氣球繫留升空體驗一趟約5至7分鐘，將載民眾離地約20層樓高，感受不一樣的冬山風貌。圖／冬山鄉公所提供
熱氣球繫留升空體驗一趟約5至7分鐘，將載民眾離地約20層樓高，感受不一樣的冬山風貌。圖／冬山鄉公所提供
熱氣球升空離地60公尺高，可飽覽三奇美徑的壯闊景致。記者林佳彣／攝影
熱氣球升空離地60公尺高，可飽覽三奇美徑的壯闊景致。記者林佳彣／攝影
三奇美徑系列活動的熱氣球嘉年華今年復辦，冬山鄉公所今天舉辦宣傳記者會，好天氣搭配熱氣球與稻田，不少先睹為快的民眾，紛紛拿起手機搶拍美景。記者林佳彣／攝影
三奇美徑系列活動的熱氣球嘉年華今年復辦，冬山鄉公所今天舉辦宣傳記者會，好天氣搭配熱氣球與稻田，不少先睹為快的民眾，紛紛拿起手機搶拍美景。記者林佳彣／攝影
熱氣球嘉年華睽違2年復辦，將於6月連續2個周末登場。圖／冬山鄉公所提供
熱氣球嘉年華睽違2年復辦，將於6月連續2個周末登場。圖／冬山鄉公所提供
冬山鄉長林峻輔（左4）、冬山鄉民代表會主席黃強呈（右4）等人，今天邀請全國鄉親6月周末來冬山搭熱氣球、欣賞三奇美徑的稻田景致。記者林佳彣／攝影
冬山鄉長林峻輔（左4）、冬山鄉民代表會主席黃強呈（右4）等人，今天邀請全國鄉親6月周末來冬山搭熱氣球、欣賞三奇美徑的稻田景致。記者林佳彣／攝影

熱氣球嘉年華 疫情 觀光局

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