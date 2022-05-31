冬山「熱氣球嘉年華」今年復辦 20樓高俯瞰三奇美徑

「2022三奇美徑系列活動」5月開跑，其中熱氣球嘉年華睽違2年復辦，6月2個周末接連登場，屆時會有首次在宜蘭亮相的交通部觀光局「喔熊組長」，還有精彩光雕秀。冬山鄉公所今天舉辦宣傳記者會，藍天白雲好天氣搭配冉冉升空的熱氣球，一旁稻田隨風搖曳，不少先睹為快的民眾，紛紛拿起手機搶拍美景。

熱氣球嘉年華受疫情影響2020年、2021年都停辦，今年第3屆將於6月4日、5日、11日、12日在三奇美徑與大家再度見面。這次共有5顆熱氣球，包含讓民眾拍照的2顆小型熱氣球、首度在宜蘭登場的觀光局造型熱氣球「喔熊組長」，另有2顆繫留升空球讓民眾搭乘體驗。

冬山鄉公所表示，4天熱氣球繫留升空體驗，每日兩場分別為早上6點到8點、下午4點30分至6點30分，每場開放120個名額，並於活動前1小時現場售票，體驗價每人500元，1人限購2張。一趟遊程約5至7分鐘，熱氣球載客升空離地60公尺，約20層樓高。

活動期間下午3點30分至4點，現場開放免費的熱氣球地面體驗，民眾只要在臉書「幸福冬山」按讚、出示給工作人員確認，即可兌換2張體驗券。

不只白天能欣賞熱氣球，6月4日、11日晚間也各有1場熱氣球光雕秀，加壓火焰伴隨著音樂節奏與稻浪，別有一番風情。公所表示，活動如遇雨天候不佳，將延至6月5日、12日舉行。