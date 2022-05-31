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端午連假蘇花路廊估車流逾萬 規劃交通疏導專案

中央社／ 花蓮31日電

端午連假將至，公路總局預估蘇花路廊最大車潮將在連假首日6月3日，南下車流約1萬3000輛次，花蓮新城警分局編排交通疏導專案工作，針對遊憩區及易壅塞路段實施彈性交管。

花蓮旅宿業端午連假期間訂房雖僅3成多，但公路總局預估車流狀況，首日6月3日和收假日6月5日仍達上萬輛，因應龐大車潮，新城警方啟動疏導專案，規劃多處定點與機車巡邏疏導崗哨，遇堵塞可立即排除。

新城警分局表示，3天連續假期將出現返鄉、出遊車潮，預估轄內太魯閣國家公園各景點、大禹嶺、合歡山地區、七星潭風景區、台泥和平DAKA園區、崇德瑩農場等處將是旅遊熱門景點，警方針對風景遊憩區及易壅塞路段驟增的車流，彈性交通管理及相關管制措施，呼籲民眾配合管制，小心駕駛、減速慢行。

交通部公路總局也規劃在蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時在蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間），減少停等時間及避免塞車情形。

為鼓勵民眾搭乘公共運輸，6月2日零時起至6月5日24時止，公路總局推出多項優惠措施，民眾搭乘北宜、北花國道客運抵達東部地區後，持票證除可享在地有腳租賃優惠，回程還可再享車票優惠。

此外，凡持北宜、北花國道客運車票至東部地區，並購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵新台幣200元，但此項優惠不與租車優惠重複抵退，民眾可擇優適用。

國道客運 連假 車潮

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