小環頸鴴和平島沙灘產卵 園區用漂流木圍起守護

基隆市和平島公園近期有小環頸鴴產卵，園方發起「護鳥行動」在部分沙灘四周設三角錐張貼告示，並用漂流木圍起，讓小環頸鴴不受干擾安心孵蛋，園區籲一同守護小環頸鴴。

負責營運和平島公園的宏岳國際有限公司協理黃偉豪今天接受媒體訪問表示，小環頸鴴體型很小且眼睛是金色，大約3到4週就可孵出幼鳥。

黃偉豪指出，園區去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停業，小環頸鴴選擇在沙灘產蛋，因為沙灘可以透水，又可用地熱孵蛋，如果沙灘太燙，親鳥還會到海邊將肚子沾溼降溫。

黃偉豪說，小環頸鴴先前都在岩石區孵蛋，因為岩石區沙子較少且容易積水，牠們可能覺得沙灘可以透水又有地熱是很棒場所。這是第2年在沙灘孵蛋，園方26日發現有3顆蛋，決定以自然方式將沙灘圍起來，讓小環頸鴴可以順利孵化。

基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐向中央社記者表示，小環頸鴴過去是冬候鳥，經長期觀察基隆市已有穩定繁殖現象，喜愛在礫石灘及沙灘產蛋，在演化上鳥蛋會與環境結合而呈現斑紋有著保護作用，但由於人們在海邊活動頻繁也可能會被踩破，將部分沙灘圍起不僅可保護小環頸鴴，也可作為生態教育場所。

沈錦豐指出，小環頸鴴有種「擬傷」行為特性，一旦發現入侵者，親鳥會假裝受傷，最明顯方式就是將一邊翅膀垂下後，再朝遠離鳥巢方向離去，藉此讓天敵誤以為受傷而吸引天敵注意，保護鳥蛋或幼鳥。